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الإثنين 15 أبريل 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

بيراميدز يهزم المقاولون ويعزز صدارة الدوري المصري

بوابة الوفد الإلكترونية

فاز فريق بيراميدز على نظيره المقاولون العرب بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الاثنين ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

سجل وليد الكرتي وفيستون مايلي ثنائية بيراميدز في الدقيقتين 8، 73 من عمر المباراة.

بهذه النتيجة يتصدر بيراميدز ترتيب الدوري المصري برصيد 32 نقطة وبفارق 4 نقاط عن إنبي والمصري في الوصافة، بينما يحتل المقاولون العرب المركز قبل الأخير برصيد 12 نقطة.

وبدأ بيراميدز المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد حمدي - كريم حافظ - أحمد سامي - محمد الشيبي

خط الوسط: مصطفى فتحي - وليد الكرتي - رمضان صبحي - بلاتي توريه -  محمود زلاكة

خط الهجوم: فيستون ماييلي

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