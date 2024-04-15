علماء يفجرون مفاجأة حول السبانخ وعلاقتها بمرض الزهايمر

توصل علماء من جامعة ملبورن إلى نتيجة غير متوقعة تمامًا لدعاة الأكل الصحي، وأظهرت دراستهم أن الاستهلاك المنتظم للسبانخ قد يكون عاملا في تطور المرض العصبي القاتل مرض الزهايمر.

على وجه الخصوص، دفعت التجارب السريرية التي أجراها العلماء إلى إعلان أن السبانخ يمكن أن تثير تطور مرض الزهايمر بين الأشخاص الذين لديهم خطر متزايد للإصابة بهذا المرض.

وأوضح الأطباء أن الحديد، الذي تكون أوراق السبانخ غنية به، يمكن أن يلحق الضرر بالدماغ - وهذه العملية تشبه حدوث الصدأ على المعدن.

وقام الباحثون بمراقبة الأشخاص الذين لديهم علامات فسيولوجية تشير إلى زيادة خطر الإصابة بمرض الزهايمر، حيث لوحظت مستويات عالية من بروتين بيتا أميلويد في دمائهم، وخلال الاختبارات، وجد أنه مع نسبة عالية من الحديد في الجسم، أظهر هؤلاء الأشخاص عملية أسرع للتدهور المعرفي (أعراض مميزة لمرض الزهايمر).

وعلى العكس من ذلك، مع انخفاض مستويات الحديد، كان هؤلاء المرضى أقل عرضة لخطر الإصابة بمرض خطير، وإن الصدأ الذي تراه على المعدن يشبه نفس رد فعل الصدأ الذي يحدث في الدماغ وعلى الرغم من أن الحديد مهم للطاقة، إلا أنه يمكن أن يسبب الإجهاد الخلوي وموت الخلايا العصبية لاحقًا.

وسبق للعلماء أن ذكروا أن كمية الحديد في الدماغ لا علاقة لها بمستوياته في الدم أو الحديد الذي يتم الحصول عليه من الطعام.

ما هو داء الزهايمر

داء الزهايمر اضطراب في الدماغ يتفاقم بمرور الوقت. ويتسم بحدوث تغيرات في الدماغ تؤدي إلى ترسبات لبعض البروتينات. يسبب داء الزهايمر تقلصًا في الدماغ وموت خلاياه في النهاية. وداء الزهايمر هو السبب الأكثر شيوعًا للإصابة بالخَرَف؛ وهو تدهور تدريجي في الذاكرة والقدرة على التفكير والمهارات السلوكية والاجتماعية. ويمكن أن تؤثر هذه التغيرات في قدرة الشخص على أداء وظائفه.

يعيش في الولايات المتحدة نحو 6.5 ملايين مصاب بداء الزهايمر في سن 65 فأكبر. ومنهم أكثر من 70% في سن 75 عامًا فأكبر. ويُقدر المصابون بداء الزهايمر بنسبة تتراوح بين 60% و70% من بين 55 مليون شخص تقريبًا من المصابين بالخَرَف في جميع أنحاء العالم.

تشمل المؤشرات المبكرة للمرض نسيان الأحداث أو المحادثات الأخيرة. وبمرور الوقت، يتطور ليسبب مشكلات خطيرة في الذاكرة وفقدان القدرة على أداء المهام اليومية.