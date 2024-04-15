السفير الإيراني: سنحرر الباكستانيين في السفينة المحتجزة بعد التأكد من جنسيتهم

أعلن السفير الإيراني لدى باكستان رضا أميري مقدم أن بلاده ستطلق سراح الباكستانيين من أفراد طاقم سفينة MCS Aries المحتجزة في إيران منذ أيام، بعد التأكد من جنسيتهم.

وقال السفير لقناة "جيو تي في"، اليوم الاثنين: "إذا كان هناك مواطن باكستاني على متن السفينة فسنطلق سراحه بعد استكمال الإجراءات القانونية، وذلك مع الأخذ بعين الاعتبار العلاقات الأخوية (بين البلدين)".

وفي وقت سابق نقلت قناة "جيو تي في" عن مصادر أنه يوجد هناك مواطنان باكستانيان في طاقم السفينة، مضيفة أن وزارة الخارجية الباكستانية قد بحثت مسألة تحريرها مع السلطات الإيرانية.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية السبت الماضي أن وحدات من الحرس الثوري الإيراني استولت على سفينة الشحن "MCS Aries" التي ترفع علم البرتغال في مياه مضيق هرمز.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، اليوم الاثنين، إن احتجاز سفينة "MCS Aries" الإسرائيلية تم بسبب انتهاكها للقانون البحري.

وزير الخارجية الإيراني: إذا أقدمت إسرائيل على أي مغامرة جديدة سيكون ردنا أسرع

أعرب وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الاثنين، عن "استغرابه من مواصلة الدعم الشامل من جانب بريطانيا لإبادة سكان غزة وقتل أطفالها".

وقال عبد اللهيان، خلال اتصال هاتفي مع نظيره البريطاني ديفيد كاميرون، إن "طهران لا ترحب بالتصعيد لكن إذا أقدمت إسرائيل على أي مغامرة جديدة فسيكون ردنا أسرع وأقوى".

من جهته، قال كاميرون إنه "يجب مواصلة العمل على التوصل لحل الدولتين، مؤكدا أن "ضمان أمن إسرائيل أمر لا فصال فيه وشرط أساسي للاستقرار في المنطقة".

وأعلن الحرس الثوري الإيراني، السبت الماضي، شن هجوم على إسرائيل بمئات الطائرات المسيرة والصواريخ البالستية، مؤكدا أن الهجوم يأتي ردا على الهجوم الدامي على القنصلية الإيرانية في دمشق.

على الجانب الآخر، قال الجيش الإسرائيلي إنه اعترض أكثر من 200 هدف إيراني، مشيرا إلى إصابة الصواريخ الإيرانية لقاعدة عسكرية بأضرار طفيفة وإصابة مواطنة.

ومن جهتها، نقلت صحيفة" نيويورك تايمز" عن مسؤولين إسرائيليين اثنين لم تكشف عن هويتهما، قولهما إن "إيران أطلقت باتجاه إسرائيل 185 طائرة بدون طيار و36 صاروخا كروز و110 صواريخ أرض-أرض".

وأشارا إلى أن معظم عمليات الإطلاق خلال الهجوم الإيراني كانت من إيران وجزء صغير منها من أراضي اليمن والعراق.