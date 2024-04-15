مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك بث مباشر يلا شوت اليوم في الدوري المصري

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لخوض مباراة مهمة عندما يواجه نظيره نادي الزمالك ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك بث مباشر يلا شوت اليوم

الأهلي فاز على فريق زد بهدف نظيف سجله وسام أبو علي مهاجم الفريق الأحمر، خلال المباراة التي جمعت الفريقين الخميس الماضي، فى الجولة الثامنة والمؤجلة من عمر مسابقة الدوري، التي أقيمت على ستاد السلام. ويتطلع المارد الأحمر لحصد النقاط الثلاث من أجل مواصلة رحلة الزحف نحو قمة الدوري من خلال الفوز فى المؤجلات، كما يرغب مارسيل كولر في مواصلة تفوقه على الزمالك.

نجح فريق الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر في حجز تذكرة التأهل للدور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا ليلاقى مازيمبى الكونغولى بعد تخطى عقبة سيمبا التنزانى 3-0 بمجموع المباراتين ليصل المارد الأحمر لنصف نهائي البطولة للمرة العشرين في تاريخه والخامسة على التوالي.

وتأهل الأهلي للدور نصف النهائي بعد أن تخطى عقبة سيمبا التنزاني بالفوز ذهابًا بهدف نظيف عن طريق أحمد نبيل كوكا في ملعب بنجامين مكابا، والفوز إيابًا بهدفين دون رد على استاد القاهرة بتوقيع عمرو السولية ومحمود عبد المنعم كهربا.

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وبلغ مازيمبي الدور نصف النهائي بعد أن تخطى عقبة بترو أتليتكو الأنجولي، بعد أن تعادلا ذهابًا بدون أهداف في الكونغو، قبل أن يفوز إيابًا في أنجولا بهدفين لهدف.

تردد قناة أون تايم سبورت الناقلة لمباراة الأهلي

إليكم التردد الجديد لقناة أون تايم سبورت 2024 لمتابعة مباراة الأهلي والزمالك اليوم الإثنين ويأتي التردد على النحو التالي :

تردد القناة عبر القمر الصناعي : نايل سات.

التردد : 10853.

معدل الترميز : 27500.

معدل الاستقطاب : أفقي.

معامل تصحيح الخطأ : 5/6.

تردد القناة عبر القمر الصناعي عرب سات