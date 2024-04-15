بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك يلا شوت بدون تقطيع HD في الدوري المصري

يستعد الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر، اليوم الاثنين، لمباراة القمة المرتقبة أمام الزمالك، والمؤجلة من الجولة العاشرة لبطولة الدوري الممتاز.

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يلتقي الأهلي والزمالك مساء اليوم الإثنين الموافق 15 من شهر أبريل الجاري، في المباراة المؤجلة بينهما من الأسبوع العاشر من بطولة الدوري الممتاز، والمحدد إقامتها على ستاد القاهرة الدولي.

ومن المقرر أن ينطلق اللقاء في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، ويُنقل على الهواء مباشرة عبر قناة أون تايم سبورتس، بينما تكتفي قناة الأهلي بإقامة استديو تحليلي قبل وبعد المباراة.

ويحتل النادي الأهلي المركز التاسع في بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 21 نقطة من 10 مباريات خاضها حتى الآن في البطولة، من الفوز في 6 لقاءات، والتعادل في 3، والخسارة في مباراة واحدة.

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على الجانب الآخر يحتل نادي الزمالك المركز الثاني عشر في جدول ترتيب البطولة، برصيد 18 نقطة من 12 مباراة خاضها حتى الآن، حيث أنه فاز في 5 لقاءات، وتعادل في 3، وخسر 4 آخرين.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام الزمالك

جاء التشكيل المتوقع لفريق الأهلي في مواجهة الزمالك على النحو التالي :

حراسة المرمى : مصطفى شوبير.

خط الدفاع : محمد هاني – رامي ربيعة – محمد عبدالمنعم – علي معلول.

خط الوسط : مروان عطية – عمرو السولية – كوكا.

خط الهجوم : رضا سليم – محمود كهربا – بيرسي تاو.

التشكيل المتوقع للزمالك أمام الأهلي

بينما جاء التشكيل المتوقع للزمالك في مباراة اليوم أمام الأهلي كالتالي :