"الذكاء الاصطناعي" يتوقع بطل الدوري الأنجليزي للموسم الحالي

في المرحلة الأخيرة لبطولة الدوري الأنجليزي حيث لم يتبقى على نهاية الصراع لاحراز اللقب سوى ستة أسابيع توقع الكومبيوتر الخاص بشركة اوبتا لاحصائيات كرة القدم تتويج فريق مانشيستر سيتي بلقب الدوري الأنجليزي لهذا الموسم والموسم الرابع على التوالي .

وكان مانشيستر سيتي قد عاد إلى قمة الدوري الأنجليزي مستفيدا من فوزه الساحق على لوتون تاون برباعية نظيفة وخسارة ليفربول على ملعبه امام كريستال بالاس بهدف مقابل لاشىء وايضا خسارة الارسنال على ملعبه امام أستون فيلا بهدفين مقابل لاشىء ليتصدر مانشيستر سيتي الدوري بفارق نقطتين عن ليفربول والارسنال الا ان الارسنال يتفوق عن ليفربول بفارق الأهداف مع تبقى ستة مباريات لكل فريق للوصول لخط النهاية .

السوبر كومبيوتر وضع احتمالات الفوز بلقب الدوري الأنجليزي مانحا مانشيستر سيتي نسبة تزيد عن ٧٠ % للفوز باللقب وكانت قبل الاسبوع الاخير للدوري الانجليزي لا تزيد عن٤٠ % فيما منح ليفربول نسبة ١٧ % وكانت تصل إلى اكثر من ٤٥ % قبل اسبوع فيما منح الارسنال نسبة ١٣ % لاستعادة لقب الدوري الأنجليزي الغائب عن خزائن المدفعجية منذ ٢٠ عام .

وقال موقع اوبتا المتخصص في إحصائيات كرةالقدم ان السوبر كومبيوتر تم تغذيته بالعديد من المعلومات عن الفرق الثلاثة المتنافسة منها المباريات القادمة لكل فريق وايضا موقف الاصابات لكل منهم واخيرا إحصائيات لاعبي الفرق الثلاث في المباريات الأخيرة ليتمكن من استنتاج الفريق صاحب اللقب بشكل صحيح .