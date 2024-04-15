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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

"وكالة الطاقة": تصاعد التوتر بالشرق الأوسط يثير مخاطر التقلب في أسواق النفط

وكالة الطاقة الدولية
وكالة الطاقة الدولية

قالت وكالة الطاقة الدولية خلال، اليوم الاثنين، إن تصاعد التوتر في منطقة الشرق الأوسط بشكل أكبر بفعل الهجمات الجوية التي شنتها إيران على منشآت عسكرية إسرائيلية يثير مخاطر زيادة التقلب في أسواق النفط ويمثل تذكيرا جديدا بأهمية أمن الطاقة.

 

وكالة الطاقة الدولية

 

وأضافت وكالة الطاقة الدولية في نشرة إخبارية لها أن أسواق النفط العالمية تشهد بالفعل حالة من الشح حتى قبل الهجمات، مشيرة إلى أن تصاعد التوتر الجيوسياسي في الشرق الأوسط يركز الاهتمام على أمن الإمدادات وفقا لأحدث نسخة من التقرير الشهري للوكالة المعني بأسواق النفط، نقلاً عن "وكالة أنباء العالم العربي".

 

وقالت وكالة الطاقة الدولية إنها ستتابع كما هو الحال دائما التطورات عن كثب.

 

وأشارت وكالة الطاقة الدولية إلى أن خام برنت تجاوز 90 دولارا للبرميل في وقت سابق من الشهر الجاري ليصل لأعلى مستوياته منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 وسط تصاعد التوتر بين إسرائيل وإيران.

 

وانخفضت أسعار النفط عند فتح الأسواق الآسيوية في وقت سابق اليوم الاثنين، مع تقليص أطراف السوق لعلاوات المخاطر في أعقاب هجوم إيراني على إسرائيل في وقت متأخر يوم السبت، وقالت الحكومة الإسرائيلية إنه لم يسفر سوى عن أضرار محدودة.

 

وبحلول الساعة 07:19 بتوقيت غرينتش انخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم شهر يونيو/حزيران 76 سنتا إلى 89.69 دولار للبرميل، وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط تسليم مايو/أيار 82 سنتا إلى 84.84 دولار للبرميل.

 

وشمل الهجوم أكثر من 300 صاروخ وطائرة مسيرة وهو الأول الذي يستهدف إسرائيل من بلد آخر خلال أكثر من 30 عاما. وأثار مخاوف من صراع إقليمي أوسع يؤثر على حركة النفط عبر الشرق الأوسط.

 

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أسعار النفط تتراجع وبرنت يسجل 90.21 دولار للبرميل

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البنك الدولي يحذر من احتمال ارتفاع أسعار النفط إلى 150 دولارا للبرميل

 

النفط يتراجع مع خفض السوق لعلاوة المخاطر بعد هجوم إيران على إسرائيل

 

النفط 

 

انخفضت أسعار النفط عند فتح الأسواق الآسيوية اليوم الاثنين، مع تقليص أطراف السوق لعلاوات المخاطر في أعقاب هجوم إيراني على إسرائيل في وقت متأخر يوم السبت، وقالت الحكومة الإسرائيلية إنه لم يسفر سوى عن أضرار محدودة.

 

انخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم شهر يونيو 76 سنتا إلى 89.69 دولار للبرميل، وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط تسليم مايو 82 سنتا إلى 84.84 دولار للبرميل.

 

وصعدت أسعار النفط يوم الجمعة مع ترقب الرد الإيراني على استهداف قنصليتها، ولامست أعلى مستوياتها منذ أكتوبر.

 

لكن الأسعار أنهت معاملات الأسبوع منخفضة 1% بعد أن خفضت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها لنمو الطلب على النفط هذا العام.

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