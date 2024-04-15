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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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عاجل.. نتنياهو يدعو قادة المعارضة إلى إحاطة أمنية حول التوترات بين إسرائيل وإيران

نتنياهو
نتنياهو

أعلنت مراسلة “القاهرة الإخبارية”، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يدعو قادة المعارضة إلى إحاطة أمنية حول التوترات بين إسرائيل وإيران، وذلك حسبما جاء في نبأ عاجل لـ"القاهرة الإخبارية".

توجيهات من نتنياهو لحكومته:

زعيم المعارضة الإسرائيلية: حكومة نتنياهو تمثل خطرا وجوديا على البلاد

خبير سياسات دولية: نتنياهو الخطر الحقيقي في المنطقة


وكان أمر رئيس وزراء اسرائيل بنيامين نتنياهو،حكومته بعدم الإدلاء بتصريحات أو إجراء مقابلات صحفية بشأن الهجوم الإيراني، وفقا لما ذكرته فضائية “ القاهرة الإخبارية” نقلا عن وسائل إعلام عبرية.

يشار إلى أن إيران، نفذت أمس السبت هجوما موسعا ضد إسرائيل بالصواريخ والطائرات المسيرة أصابت خلاله أهداف منها أهم قاعدة جوية في النقب، بصاروخ خيبر، وهى تعد القاعدة التي انطلق منها الهجوم على القنصلية الإيرانية في دمشق.

صحيفة: إسرائيل تكبدت 1.35 مليار دولار لصد هجوم إيران

وفي سياق آخر، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أن اعتراض إسرائيل عشرات الصواريخ والمسيرات الإيرانية الليلة الماضية، كلفها ما قد يصل إلى 5 مليارات شيكل 1.35 مليار دولار.

 

ونقلت الصحيفة، الأحد، عن العميد "رام عميناح" المستشار المالي السابق لرئيس الأركان الإسرائيلي قوله: "تقدر تكلفة الدفاع الليلة الماضية بين 4-5 مليارات شيكل" (1.08- 1.35 مليار دولار).

وأضاف "عميناح": "أتحدث هنا فقط على اعتراض ما أطلقه الإيرانيون، ولا أتحدث عن إصابات كانت هذه المرة هامشية".

 

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