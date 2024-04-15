ندوة تثقيفية للعاملين بالشرقية عن سلامة منتجات الألبان

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، ضرورة تكثيف الندوات التوعوية والتثقيفية، بالتنسيق بين المديريات المعنية لرفع الوعي الصحي والبيئي لدي العاملين بها، مشيداً بالتعاون والتنسيق بين مديريتي الزراعة والطب البيطري في عقد الندوات التوعوية والارشادية للعاملين، للحفاظ على صحتهم وسلامتهم.

وأشار المهندس حسين أحمد طلعت، وكيل وزارة الزراعة، إلى قيام إدارة التدريب بالمديرية بالتنسيق مع إدارة التأمين بمديرية الطب البيطري، بتنفيذ ندوة تثقيفية صحة وسلامة منتجات الألبان وخاصة الجبن وفوائده وأضراره على صحة الإنسان.

ولفت وكيل وزارة الزراعة إلى قيام الدكتورة أمال أحمد ابراهيم والدكتورة مروة محمد يحيى بمديرية الطب البيطري، بتقديم الندوة، والتي تم خلالها الحديث عن جودة وسلامة الجبن بأنواعه، حيث تم مناقشة فوائده وأضراره على صحة الانسان وأنواعه، وكيفية التفرقة بين الجبن الطبيعي والجبن نباتى الدهن، وكذلك التعريف بالجبن المطبوخ كأحد أنواع الاجبان.

وذكر وكيل وزارة الزراعة أن الندوة تناولت التعريف بكيفية التفرقة بين السمن الطبيعي والسمن الصناعي المهدرج، وخطورة السمن الصناعي على صحة وسلامة الانسان، وفي نهاية الندوة تم فتح باب المناقشة والرد على استفسارات الحضور.

وفي سياق متصل، أجرى الدكتور السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، زيارة رسمية لمحافظة الشرقية، تابع خلالها إحدى مزارع رؤوس الماشية ومراكز تجميع الألبان بقرية التلين التابعة لمركز منيا القمح، وذلك بحضور علاء فاروق رئيس البنك الزراعي المصري، وعدد من قيادات الوزارة والبنك، ولفيف من المختصين والمتابعين لمشاريع الألبان.

وضمت زيارة وزير الزراعة للشرقية، تدشين مبادرة "أحلم" لتمويل رؤوس الأبقار الحلاب عالية الإنتاجية لصغار المربين في محافظة الشرقية.

وتستهدف مبادرة "أحلم"؛ تمويل رؤوس الأبقار الحلاب عالية الإنتاجية لصغار المربين في محافظة الشرقية، في إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لتحسين سلالات الماشية بمختلف محافظات الجمهورية.

وخلال كلمته، قال وزير الزراعة بعد تدشين المبادرة: إنه وفقا لتوجيهات القيادة السياسية الواعية، بأهمية إحداث اكتفاء ذاتي من اللحوم والألبان، وتوفير فرص عمل مناسبة للمزارعين، وتقليل نسبة البطالة لدى الشباب، وتقليل الفجوة الاستيرادية من اللحوم والألبان ومنتجاتهما؛ تم إطلاق المبادرة التي تقوم على مشروع تحسين السلالات عالية الانتاجية لرؤوس الماسية، وذلك

بتوفير سلالات مناسبة من رؤوس الماشية، مستشهدا بالمشروع الذي يقوم بزيارته والخاص بإحدى الشركات العاملة في الإنتاج الزراعي والصناعي في مدينة منيا القمح.