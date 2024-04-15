استجابة لما نشر.. محافظ قنا يوجه بشن حملات لتطبيق خفض أسعار الخبز

أكد اللواء اشرف الداودي محافظ قنا، فى بيان صحفى، على خفض أسعار الخبز السياحي بنسبة ٤٠%، بعد تراجع سعر الدقيق الفاخر في الأسواق، الأمر الذي يشير إلى نتائج إيجابية لصالح المواطن الذي يستهلك الخبز السياحي .

واضاف الداودي بأنه تم التنبيه علي أصحاب المخابز بضرورة الالتزام بالأوزان المقررة للخبز السياحي مع تخفيض اسعار الخبز بنسبة ٤٠% ( الفينو و العيش البلدى السياحي)، موجها مديرية التموين بشن حملات صباحيه ومسائية لتفقد الحالة التموينية والمرور علي المخابز والتأكد من توافر الخبز بجوده وكميات للمواطنين، مشيراً إلي أن الحملات اسفرت عن تحرير محضرين لمخابز بلدية مغلقه بدون إذن مسبق، وعدد ١٦ محضر عدم الإعلان بالأسعار، بالإضافة الى تحرير محاضر لأصحاب المخابز السياحية المخالفين حيث كانت المخالفات عباره عن ( العمل بدون ترخيص وضبط كمية من الدقيق البلدي داخل مخبز سياحي محظور التداول، وضبط ١٨ جوال دقيق فاخر مجهول المصدر وضبط ٥ أجوله دقيق فاخر لعدم الاحتفاظ بالفواتير، و تحرير محضرين عدم الإعلان عن اسعار الخبز السياحي) .

رغم تراجع اسعار الدقيق.. ثبات ثمن رغيف الخبز الحر بقنا

https://www.alwafd.news/5328800?fbclid=IwAR0TQiLpDntzjn1QF1NI0EtpPhJS8EXYWmBrw8T56GG-l43PkoE6EjWGRow

وكانت الوفد قد نشرت تقريرا، جاء فيه، حالة من الثبات تشهدها اسعار الخبز الحر لدى الأفران السياحية بمحافظة قنا، بعد موجة الارتفاعات التى شهدتها الأسواق خلال الفترة الماضية، قبل أن يتم عودة انخفاض بعض السلع، ومن ضمنها اسعار الدقيق خلال الأيام الماضية بجانب العديد من السلع، إلى أن اسعار رغيف الخبز لا زالت تحافظ على ثباتها، وهو ما اثار حفيظة المواطنين من عدم انخفاض اسعار العيش إلى الآن، محملين الجهات المعنية المسؤولية .

يقول عبدالله محمد، يعمل بمخبز لإنتاج العيش السياحى، أكد ثبات اسعار الخبز الحر حتى الآن بواقع جنية وربع لرغيف الواحد، وزن ٩٥ جرام، مضيفاً ان كل شى زاد بداية من الإيجارات مرورا بالكهرباء وأسطوانات الغاز والعماله وغيرها من مستلزمات الإنتاج .

وذكر رجب احمد، ان الايام الماضية شهدت ارتفاعا فى اسعار طن الدقيق قبل أن يتم تحديد سعر الصرف وعودة انخفاض السلع خلال الأيام الماضية، مضيفاً ان المخابز كانت تعمل بالخسارة على حد قوله، موضحاً أن شيكارة الدقيق وزن ٥٠ كيلو وصلت إلى ١٢٠٠ جنية تنتج ما يقرب من ١٠٠٠ رغيف خبز وزن ٩٥ جرام، يتم بيعه بسعر ١٢٥ قرش لرغيف الواحد بالاضافة للمصناعية وباقى تكاليف الإنتاج، وهو ما سبب حالة من عدم الارتياح لدى أصحاب المخابز نتيجة لقلة هامش الربح على حد وصفه .

فيما طالب شعبان السيد موظف، الجهات المعنية بضرورة إجبار المخابز وكافة التجار والمحال والسلاسل التجارية، بتخفيض الأسعار تماشيًا مع انخفاضها بشكل عام، مضيفاً إلى ضرورة احكام الرقابة على الأسواق وعدم تركها لاهواء التجار وأصحاب المخابز.

وذكر فارس عبد الواحد، إلى أن غالبية السلع والمنتجات التى شهدت تراجعا فى أسعارها خلال الأيام الماضية لم يشعر بها المواطن حتى الآن، بسبب جشع بعض التجار من ناحية وغياب الرقابة الحكومية عليهم من ناحية أخرى .