إفتتاح مشروع التطوير الحضاري لمنطقة مجمع المواقف الجديد بسوهاج

إفتتح اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم الإثنين، الموافق 15 من شهر أبريل الجاري، مشروع التطوير الحضاري لمنطقة أعلى مفيض ترعة نجع حمادي "مجمع المواقف الجديد" بنطاق حي غرب سوهاج، على مساحة 8000 متر مسطح، وبتكلفة 15 مليون جنيه، ضمن مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، بحضور أحمد سامي القاضي، نائب المحافظ، وحاتم مبارك عضو مجلس النواب، واللواء تامر الغرباوي قائد مرور سوهاج، وهبة عبد الحميد، وكيل وزارة الإسكان الجهة المشرفة على تنفيذ المشروع، والدكتور محمد عبد الهادى مدير وحدة التنفيذ المحلية بالمحافظة، وأحمد الشطوري رئيس حي غرب سوهاج، وذلك في إطار إحتفالات عيد سوهاج القومي، وتحت رعاية اللواء هشام امنة وزير التنمية المحلية .

وتفقد محافظ سوهاج مكونات المشروع التي شملت "إنشاء مجمع مواقف للسيارات، وإنشاء 14 محل تجاري بمساحة 9 متر مربع للمحل الواحد، بالإضافة إلى مسجد، وكافيتريا، ودورات مياه رجال وسيدات، وغرفة للأمن "، مشيدا بالمشروع وجودة التنفيذ والذى يتماشى مع توجهات الدولة للقضاء على العشوائيات وخلق بيئة حضارية ضمن رؤية مصر 2030، مؤكدا على أهمية الحفاظ على ما تحقق من انجاز، موجها مسئولي الوحدة المحلية لحي غرب بتكثيف أعمال النظافة بالمنطقة ورفع المخلفات أولا بأول .

وأكد اللواء طارق الفقي محافظ الإقليم، على أهمية المشروع في الحفاظ على البيئة والقضاء على العشوائيات وخلق بيئة حضارية، موجها بتشكيل لجنة من المرور، والمواقف، والإسكان، والوحدة المحلية لوضع تصور واضح ودائم لنقل المواقف التي تأتى بالقرب من الكتل السكانية إلى الموقف الجديد أعلى المفيض.





وفي سياق آخر تلقت مبادرة "صوتك مسموع" على الصفحة الرسمية لها على الفيس بوك شكوى أهالي شارع أحمد فوزي الرماح أمام الجمعية الشرعية من قيام أحد المواطنين بالتعدي بالبناء المخالف على أرض زراعية بدون رخصة وعدم اتخاذ اجراء قانوني حيال المخالف من الوحدة المحلية ، وذلك بقرية كوم بدار التابعة لمركز المنشاة بمحافظة سوهاج.

وبناءً علي ذلك قامت مبادرة "صوتك مسموع" بالتواصل مع رئيس مركز المنشاه جنوب محافظة سوهاج الذي أفاد أنه تم إصدار قرار فوري بإزالة التعدي بعد التأكد من حدوثه بالفعل بمعرفة حماية الأراضي بالإدارة الزراعية وفني التنظيم، وتم إزالة حالة التعدي بالأيدي كليا وانهاء أسباب الشكوي، وتم التنبيه علي مسؤل حماية الأراضي وفني التنظيم بالمتابعة المستمرة للشكوي واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حال إعادة التعدي مرة أخري.

ووجه الأهالي الشكر لوزارة التنمية المحلية والأجهزة التنفيذية بمحافظة سوهاج على سرعة الاستجابة والتدخل لإزالة المخالفات.

والجدير بالذكر أن وزارة التنمية المحلية أتاحت مبادرة "صوتك مسموع" لتلقي شكاوي المواطنين عبر كافة قنوات التواصل الاتية: رقم الواتساب

( ٠١٢٠٠٣٥٣١١١) ورقم الخط الساخن (15330) والبريد الإلكتروني ([email protected]) والصفحة الرسمية للمبادرة على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك (صوتك مسموع) .