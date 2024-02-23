لتحقيق السيولة.. المركزي الصيني يضخ 247 مليار يوان في النظام المصرفي

ضخ بنك الشعب (المركزي) الصيني اليوم 247 مليار يوان (حوالي 34.8 مليار دولار) لأجل 7 أيام بفائدة قدرها 1.8% عبر عمليات إعادة الشراء العكسية.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" عن البنك المركزي، أن هذه الخطوة تهدف إلى الحفاظ على سيولة معقولة ووافرة في النظام المصرفي.

وتعد إعادة الشراء العكسية، المعروفة بـ "الريبو العكسي"، عمليات يشتري فيها البنك المركزي الأوراق المالية من البنوك التجارية من خلال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على بيعها إليها مرة أخرى في المستقبل.

