تنظر محكمة جنايات شبرا الخيمة ، الدائرة الثانية، محاكمة المتهمة بقتل شخص إثر إلقاء زجاجة عليه إثر تدخله لفض مشاجرة بين المتهمة وزوجها، بدائرة قسم أول شبرا الخيمة، لجلسة 12 يونيو لسماع شهود الإثبات.

12 يونيو.. محاكمة المتهمة بقتل شخص في شبرا الخيمة

تضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 24107 لسنة 2023 جنايات قسم أول شبرا الخيمة المقيدة برقم 3384 لسنة 2023 كلى جنوب بنها، أن المتهمة "أية.م.ع.م"، 30 سنة، ربة منزل، مقيمة دائرة قسم ثان شبرا الخيمة، القليوبية، لأنها في يوم 14 / 6 / 2023، تعدت بالضرب علي المجني عليه السيد أحمد مصطفي عمداً بغير سبق إصرار أو ترصد بأن قامت بإلقاء قطعة زجاجية صوبه استقرت برأسه ألقت عبئاً جسيماً علي المجني عليه المعتل قلبياً مفضية لموته على النحو الذي أورت عنه شهادة تجربة الصفة التشريحية، مع علم المتهمة المسبق بحالته المرضية دون أن تنتوي قتله، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهمة أحرزت أداة "قطعة زجاجية"، مما تستخدم في الإعتداء على الأشخاص بدون مسوغ قانوني أو مهني.

وأكدت تحريات النقيب عادل منصور معاون أول قسم أول شبرا الخيمة، حدوث مشاجرة بين المتهمة وزوجها إثر خلافات بينهما تدخل على إثرها المجني عليه وشخص آخر لفضها فقامت المتهمة بإلقاء قطعة زجاجية أدت إلى إحداث إصابة المجني عليه ووفاته متأثراً بإصابته.

السجن المؤبد لـ 5 عاملين بتهمه الإتجار بالمواد المخدرة في القناطر الخيرية

كما عاقبت محكمة جنايات شبرا الخيمة ، الدائرة الثانية،لـ 5 عاملين بالسجن المؤبد وغرامة 500 ألف جنيه، وذلك لإتجارهم بالمواد المخدرة وحيازة أحدهم أسلحة نارية، بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 17853 لسنة 2022 جنايات مركز القناطر، والمقيدة برقم 3485 لسنة 2022 كلي جنوب بنها، أن المتهمين "محمد م ح"، 42 سنة، سائق، ومقيم أبو الغيط بالقناطر الخيرية، و"زكريا ح م"، 25 سنة، ترزي ومقيم أبو الغيط، و "محمد أ م"، 27 سنة - خباز - ومقيم عرب أبو الغيط، "شريف ش ح"، 39 سنة، سائق، ومقيم الزهوبين - شبين القناطر، و"محمد ع ف"،21 سنة - عامل - ومقيم الخرس بأبو الغيط، لأنهم في يوم 22 / 7 / 2022 بدائرة مركز شرطة القناطر - محافظة القليوبية، أحرزوا بقصد الإتجار جوهراً مخدراً (الهيروين) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً على النحو المبين بالتحقيقات.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين أحرزوا بقصد الاتجار جوهراً مخدرا (الحشيش) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً على النحو المبين بالتحقيقات، وأحرزوا بقصد الاتجار جوهراً مخدراً الاندازول كاربوكساميد في غير الأحوال المصرح بها قانوناً على النحو المبين بالتحقيقات.

واستطرد أمر الإحالة، أنهم أحرزوا بغير ترخيص سلاح ناري غير مششخن "فرد خرطوش"، وأيضا أحرز ذخائر مما تستخدم على السلاح الناري محل الأتهام السابق دون أن يكون مرخصاً له بإحرازها.

وأكدت تحريات المباحث، أنه نفاذا لأذن النيابة العامة تم ضبط المتهمين وبتفتيشهم عثر على سلاحين نارييين بداخلهم 2 طلقه خرطوش والمواد المخدرة والهواتف المحمولة والمبالغ المالية والميزان، وعزي قصدهم من إحراز الجوهر المخدر الاتجار والسلاح الناري والذخيرة للدفاع عن النفس وتجارتهم الأثمة والمبلغ المالي حصيلة الإتجار والهاتف للتواصل مع عملائه والميزان لوزن المواد المخدرة.