مدير عام التعليم بأبوتشت يتفقد ديوان عام الإدارة ويهنئ العاملين بعيد الفطر

تفقد المهندس عبدالمنعم قاصد مدير عام إدارة ابوتشت التعليمية شمال محافظة قنا، اليوم الإثنين 2024/4/15 يرافقه هاني الملقب رئيس قسم قسم العلاقات العامة والإعلام بالإدارة التعليمية، تفقدا أقسام ديوان الإدارة التعليمية بأبوتشت، وذلك لتهنئة العاملين بمناسبة عيد الفطر المبارك، وخلال جولته هنأ قاصد العاملين والموظفين في مختلف الأقسام والوحدات بعيد الفطر المبارك سائلا المولي عز وجل أن يعيده عليهم بالخير واليمن والبركات ودعا مدير عام الإدارة جميع العاملين الي حسن الأداء والانضباط في العمل موصيا الجميع بضرورة التفاني في العمل وبذل المزيد من الجهود لتقديم خدمة افضل للمواطنين وابنائنا الطلاب.

كما أكد مدير عام الإدارة علي أهمية بث روح التواصل والمحبة بين الموظفين لما لها من اثر إيجابي علي معدل الأداء معربا عن أمله ان تكون هذه المناسبة السعيدة دافعا نحو تحسين العمل والتواصل المستمر مع المواطنين وأولياء الأمور والطلاب داعيا الله عزوجل ان يعيد مثل هذة الايام المباركة علي مصر الحبيبة والأمة العربية والإسلامية واليمن والبركات تحت قيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

كما أعرب العاملون عن سعادتهم بوجود المدير العام بينهم ليهنئهم بعيد الفطر المبارك مؤكدين على الاستمرار في تطوير منظومة العمل لتحسين مستوي الأداء والارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين وابنائنا الطلاب.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا بضرورة بث روح التواصل والمحبة بين القيادات التعليمية والعاملين بدواوين الإدارات وفي سياق متصل استقبل مدير عام الإدارة السيد عمر السمان رئيس مجلس أمناء الإدارة لتهنئته والعاملين بمناسبة عيد الفطر المبارك.

جاء ذلك بحضور المهندس أحمد جهلان نائب مدير الإدارة التعليمية بأبو تشت، ومحمد الطحان مدير التعليم الثانوي ونائب رئيس مجلس أمناء الإدارة وهاني الملقب رئيس قسم العلاقات العامة والإعلام.

من جهته أكد السمان دعمه للعملية التعليمية، معتبراً مجلس الأمناء شريكاً أساسياً وداعماً حيوياً للعملية التعليمية.

من ناحية أخرى استقبل اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، نيافة الأنبا بيمن مطران نقادة وقوص، لتقديم التهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وقال مطران قوص ونقاده، أن محافظة قنا تتأصل فيها أرقى معاني التماسك والتآلف بين جميع أبنائها وهو الذى يظهر جلياً في الأعياد الدينية والوطنية كما يجسده روح التماسك والترابط عند مواجهة التحديات.

ومن جانبه أعرب محافظ قنا عن اعتزازه وتقديره للروابط القوية والمشاعر الأخوية والسماحة الدينية التي تميز الشعب المصري عن غيره من الشعوب، داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ مصرنا الغالية وأن يحفظ شعبها وجيشها وقيادتها السياسية وأن ينعم على شعبها بمزيد من الأمن والاستقرار والرخاء.

وأكد الداودي علي أهمية دور الكنيسة في دعم خطط التنمية بالمحافظة وحرصها على تحقيق التنمية المستدامة، فضلًا عن دورها في توعية المواطنين، وهذا الأمر "ليس بجديد على أبناء الوطن الواحد تبادل المشاركة في كافة المناسبات والأعياد"، مشيداً بالتماسك والتلاحم الكبير الذي يجمع بين نسيج الأمة.