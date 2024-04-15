صدام مصري في نصف نهائي بطولة بلاك بول للإسكواش

تشهد منافسات نصف نهائي بطولة بلاك بول للإسكواش صداماً مصرياً على صعيد منافسات الرجال والسيدات.

وتلعب نوران جوهر المصنفة الأولى عالمياً ضد نور الطيب بينما تلتقي الأمريكية أوليفيا ويفر ضد البلجيكية تيني جيليس في منافسات السيدات.

وعلى صعيد منافسات الرجال، يلتقي علي فرج المصنف الأول عالمياً مواطنه مازن هشام كما يلعب مصطفي عسل ضد كريم عبد الجواد في مربع ذهبي مصري خالص.

وكانت نوران جوهر قد تأهلت إلى نصف النهائي بفوزها على ندى عباس بنتيجة 3-0 بينما فازت نور الطيب على سلمي هاني بنفس النتيجة في ربع النهائي.

ويسدل الستار على بطولة بلاك بول للإسكواش غداً الثلاثاء بعدما شهدت مشاركة العديد من نجوم الإسكواش على مستوى العالم.

وأكد أحمد العبد رئيس مجلس إدارة نادي بلاك بول، أنه حريص على إقامة هذه البطولة كل عام ، رغم كل التحديات الاقتصادية ويأتي هذا الحرص للتأكيد على أهمية دور القطاع الخاص في دعم وتشجيع الرياضة في مصر

وأكد محمد رائف مدير عام البطولة وعضو مجلس إدارة نادى بلاك بول، أن بطولة بلاك بول باتت واحدة من أهم البطولات العالمية التى تقام في مصر

ووجه رائف ، الشكر للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الداعم الأكبر للرياضة المصرية وحرصه على نجاح جميع البطولات التى تقام في مصر ما ضمنهم بطولة بلاك بول التى أصبحت واحدة من البطولات العالمية .

كما وجه رائف الشكر ، لعاصم خليفة على رئيس الاتحاد المصري للإسكواش على مساندته لبطولة بلاك بول.