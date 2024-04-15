للدايت.. طريقة عمل صينية البطاطس بزيت الزيتون

صينية البطاطس من الوصفات التي لا يحبها الجميع، إلا أن البعض يظن أنها ممنوعة إذا كنت تتبعين نظاما غذائيا لخسارة الوزن، إلا أن الأمر عكس ذلك، فبالتخلي عن بعض المكونات واستبدالها بمكونات آخرى سوف تتناولينها في أي وقت، وفيما يلي نقدم لك طريقة التحضير.

صينية البطاطس

طريقة عمل صينية البطاطس للدايت

المقادير

- البطاطس : 3 حبات (مقشّرة ومقطّعة دوائر)

- الثوم : 4 فصوص (مهروس)

- البصل : 1 حبة (مقطع شرائح)

- زيت الزيتون : 5 ملاعق كبيرة

- عصير الليمون : نصف كوب (حامض)

- ملح : رشّة

- فلفل أسود : رشّة

- الكمون : نصف ملعقة كبيرة

- زعتر مجفف : نصف ملعقة صغيرة

- الماء : كوب

طريقة التحضير

ضعي البطاطس وشرائح البصل في صينية فرن، ثم نكّهي بالملح، والفلفل الأسود، والكمون، وعصير الليمون، والزعتر المجفف، وزيت الزيتون، والثوم.

صّبي الماء فوق المكونات، ثم غطّي الصينية بورق القصدير.

أدخلي الصينية إلى الفرن لحوالي ساعة ونصف حتى تمام النضج.

ارفعي ورق القصدير عن الصينية، وأعيديها إلى الفرن حتى تتحمّر البطاطس لحوالي 10 دقائق إضافية، ثم قدميها ساخنة.

فوائد تناول البطاطس

التأثير على مستويات الكوليسترول

تحتوي الأنواع المختلفة من البطاطس، على العديد من العناصر الغذائية ذات الفوائد الصحية، فحوالي نصف الألياف الموجودة في البطاطا الحلوة عبارة عن ألياف قابلة للذوبان، مما يساعد على خفض مستويات الكوليسترول في الدم، ونظرًا لأن ارتفاع نسبة الكوليسترول يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب، فإن تناول ما يكفي من الألياف القابلة للذوبان يعد وسيلة رائعة لحماية قلبك.

فقدان الوزن

على الرغم من أن هذه الفائدة مرتبطة بتناول البطاطس، إلا أنها تعتمد بشكل أساس على طريقة الطهي الخاصة بها، فالشوي أو السلق تساعدان في ذلك، في حين أن القلي من شأنه أن يسبب زيادة الوزن.

تحتوي البطاطس على الألياف الغذائية والتي تساعد في الشعور بالشبع لفترة أطول من الزمن، مما يقلل من كمية السعرات الحرارية المتناولة لاحقًا خلال اليوم.

يعالج مشاكل الهضم

تعد البطاطس غنية بالنشا المقاوم الذي يعمل كغذاء للبكتيريا الجيدة في الأمعاء. تساعد هذه البكتيريا في هضم الطعام بطريقة أكثر فعالية. كما أنها مصدر جيد للألياف الغذائية، مما يساعد على توفير الجزء الأكبر من حركة الأمعاء الصحية. مزيج من هذه الخصائص يساعد على تحسين صحة الجهاز الهضمي ويمنع الإمساك والالتهابات ومشاكل الجهاز الهضمي الأخرى.

فوائد البطاطس للأطفال

إن العادات الغذائية التي يتم تحديدها خلال مرحلة الطفولة غالبا ما تنتقل إلى مرحلة البلوغ، لذلك من المهم للغاية تشجيع الأطفال على الاستمتاع بالخضروات كجزء من النظام الغذائي من أجل الاستفادة من العناصر الغذائية للجسم، حيث تغطي البطاطس 67% فقط من المدخول الغذائي المرجعي للبوتاسيوم.

فوائد البطاطس للشعر

تعزز البطاطس نمو الشعر على البيوتين وفيتامين C، وهما من المركبات المهمة لتعزيز نمو الشعر وتقويته. البيوتين يعتبر جزءاً من فيتامين ب المركب الذي يعزز نمو الشعر ويحافظ على صحته، كما يساعد تناول البطاطس في تغذية فروة الرأس وتقوية بصيلات الشعر وتحسين جودة الشعر ومنحه لمعانا صحياً.