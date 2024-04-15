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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

وحدتان إسرائيليتان تتعرضان لهجوم داخل الأراضي اللبنانية

هجوم
هجوم

 تعرضت دورية جولاني ووحدة يهلوم، التابعة لجيش الاحتلال على الحدود اللبنانية، لعملية استهداف أعلن حزب الله مسؤوليته عنها.

 

 وقالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن دورية جولاني ووحدة يهلوم اجتازت الحدود مع لبنان، ودخلت لإجراء عملية تفتيش في الأراضي اللبنانية القريبة من الحدود، حيث تعرّضت لانفجار وأُصيب 4 جنود على الفور، بعدها أطلق الجيش الإسرائيلي نيرانًا كثيفة من الجو ومن الأرض لتغطية عمليات الإنقاذ، وتم إجلاء المقاتلين بطائرة هليكوبتر لتلقي العلاج في المستشفى.

 وأضافت الإذاعة عبر حسابها على منصة أكس: تحت بند سُمح بالنشر، الانفجار الذي استهدف جنود وحدة جولاني حصل داخل الأراضي اللبنانية بعد محاولة القوات الإسرائيلية العمل على بُعد عشرات الأمتار من السياج الفاصل.

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