المشدد 3 سنوات لسائق وآخرين بتهمة خطف شخص والتعدي عليه بشبرا الخيمة

عاقبت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثانية، سائقًا وعاطلين آخرين بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، لاتهامهم بخطف شخص والتعدي عليه بالضرب باستخدام أسلحة بيضاء وأدوات وتهديده بسلاح ناري واحتجازه بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

المشدد 3 سنوات لسائق وعاطلين آخرين بتهمة خطف شخص والتعدي عليه بالضرب بشبرا الخيمة

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 17235 لسنة 2023 جنايات أول شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 3199 لسنة 2022 كلي جنوب بنها، أن المتهمين "كريم م ع"، 26 سنة، سائق، و"يحيي ز م"، 26 سنة، عاطل، هارب، و"حسين م ح"، عاطل، هارب، لأنهم في يوم 22 / 8 / 2023، بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، خطفوا بالتحيل - المجني عليه "إسلام سامي صلاح الدين محمد يوسف"، بأن قام المتهم بإيهامه برغبته في شراء بعض الملابس منه، مستدرجا إياه إلى العين خاصته مدعيا رغبة باقي المتهمين في شراء الملابس منه.

وتابع أمر الإحالة، أنه ما أن دلف المجني عليه لداخل العين حتى قام المتهم الأول بالتعدي عليه، وإحداث إصابته باستخدام سلاح أبيض "مطواة"، وقام المتهم الثاني بالتعدي عليه باستخدام كلب، بان قام بتحريشه عليه محدثا ما به من إصابات والثابتة بالتقرير الطبي المرفق، وقام الثالث بالشد من أزرهم بأن قام بتهديده باستخدام سلاح ناری "فرد خرطوش"، حوزته مبعدين إياه عن أعين المارة وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وأوضح أمر الإحالة، أنه اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى لأنه في ذات الزمان والمكان تعدوا علي المجني عليه سالف الذكر بالقوة والتهديد وكان ذلك بإشهارهم أسلحة نارية وبيضاء السالفة الذكر في وجهه مجبرين إياه على التجرد من ملابسه وقام المتهم الأول بتصويره مقطع مصور له عاريا، ليضمنوا بذلك عدم قيامه بالإبلاغ عن الواقعة، واحتجزوا المجنى عليه داخل إحدى العقارات بناحية حارة أبو سريع بدائرة القسم بدون وجه حق وبغير أمر من أحد الحكام المختصين - وكان ذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

واستطرد أمر الإحالة، أن المتهمين سرقوا المنقولات والمبالغ المالية المبينة وصفا وقدرا وقيمة بالأوراق والمملوكة للمجني عليه، وكان ذلك كرها عنه حاملين الأسلحة محل الاتهامات اللاحقة بأن استدرجه المتهم الأول إلى العين محل الواقعة وما أن ظفروا به حتى قام المتهم الأول بالتعدي عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض "مطواة"، وقام الثاني بتحريش كلب نحوه فأحدثا بذلك الإصابات الثابتة بالتقرير الطبي المرفق بالأوراق، وكان الثالث حاملا لسلاح ناري فرد خرطوش للشد من أذرهما مما بث الرعب في نفسه وكل مقاومته فتمكونوا بتلك الوسيلة القسرية من الاستيلاء على المنقولات والمبالغ المالية محل السرقة حال كونهم أكثر من شخص حاملين أسلحة نارية وبيضاء على النحو المبين بالتحقيقات.

واختتم أمر الإحالة، أن المتهمين حازوا وأحرزوا سلاحا ناريا "فرد خرطوش" غير مششخن بغير ترخيص على النحو المبين بالتحقيقات، وقاموا بالتعدي على المجني عليه سالف الذكر باستخدام كلب وكان ذلك عن سبق إصرار وترصد فأحدثوا به الاصابات الثابته بالتقرير الطبي المرفق، وحازوا وأحرزا ذخائر مما تستخدم على السلاح الناري المار بيانه بدون ترخيص على النحو المبين بالتحقيقات، حازوا وأحرزا سلاح أبيض أداة "مطواة" مما تستخدم في الاعتداء على الآخرين بدون مسوغ قانوني من الضرورة الحرفية أو الشخصية على النحو المبين بالتحقيقات.

السجن المؤبد لنجار بالخانكة

كما قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثانية، بمعاقبة نجار بالسجن المؤبد، وتغريمه مبلغ 100 ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار بمخدر الهيروين، وحيازة سلاح أبيض "سكين"، بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية.

وذكر أمر الإحالة أن المتهم "بدر م ب"، 25 سنة، نجار، مقيم الحزانية مركز شبين القناطر، لأنه في يوم 23 / 5 / 2023، بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، أحرز جوهر مخدر الهيروين بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا، كما أحرز سلاحا أبيض "سكين"، بغير مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية.

وكانت قد وردت معلومات سرية للإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالقليوبية، تفيد قيام نجار بالاتجار بالمواد المخدرة بدائرة مركز شرطة الخانكة، وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن النيابة العامة تم ضبط المتهم وبحوزته "120 لفافة بلاستيكية لمخدر الهيروين، ومبلغ مالي وهاتف محمول وسلاح أبيض "سكين".

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالي حصيلة تجارته الغير مشروعة والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه، والسلاح الأبيض للدفاع عن تجارته، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وأمرت بحبسه على ذمة التحقيقات إلى أن أحالته للمحاكمة الجنائية أمام المحكمة المختصة فأصدرت المحكمة حكمها السابق بحق المتهم.

ومن جهة اخرى قررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم الإثنين تأجيل الطعن المقام من حسين محمد حسين المحامي وعضو الجمعية العمومية لنادي الزمالك، والتي طالب فيها بإعلان انتهاء ولاية مجلس نادي الزمالك المنتخب في ٢٣ نوفمبر الماضي طبقٱ لحكم المحكمة، مع إلزام وزير الشباب والرياضة بمد الانتخابات لشهر نوفمبر ٢٠٢٢، وتعيين لجنة مؤقته لإدارة النادي لجلسة 3 يونيو المقبل.

كانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة قضت في وقت سابق بعدم قبول الدعوى المطالبة بإعلان انتهاء ولاية نادى الزمالك إبان رئاسة مرتضى منصور نادي الزمالك.