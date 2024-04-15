المؤبد لـ5 متهمين بالاتجار في المواد المخدرة بالقناطر الخيرية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثانية، بمعاقبة 5 عاملين بالسجن المؤبد وغرامة 500 ألف جنيه، وذلك لاتجارهم بـ المواد المخدرة وحيازة أحدهم أسلحة نارية، بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية.

وذكر أمر الإحالة الخاص أن المتهمين في يوم 22 / 7 / 2022 بدائرة مركز شرطة القناطر - محافظة القليوبية، أحرزوا بقصد الإتجار جوهرًا مخدرًا (الهيروين) في غير الأحوال المصرح بها قانونًا على النحو المبين بالتحقيقات.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين أحرزوا بقصد الاتجار جوهرًا مخدرًا (الحشيش) في غير الأحوال المُصرَّح بها قانونًا على النحو المبين بالتحقيقات، وأحرزوا بقصد الاتجار جوهرًا مخدرًا الاندازول كاربوكساميد في غير الأحوال المصرح بها قانونًا على النحو المبين بالتحقيقات.

واستطرد أمر الإحالة، أنهم أحرزوا بغير ترخيص سلاح ناري غير مششخن "فرد خرطوش"، وأيضا أحرز ذخائر مما تستخدم على السلاح الناري محل الأتهام السابق دون أن يكون مرخصًا له بإحرازها.

ومن جهة اخرى قررت الدائرة الثالثة جنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر تأجيل إعادة محاكمة المتهم محمد محمد ز، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام مركز شرطة كرداسة"، وقتل مأمور المركز ونائبه و12 ضابطا وفرد شرطة، فى أعقاب فض اعتصامى رابعة والنهضة وذلك لجلسة 11 مايو المقبل للاطلاع والاستعداد للمرافعة.

صدر القرار برئاسة المستشار وجدي عبدالمنعم وعضوية المستشارين وائل عمران محمد نبيل شفيق وسكرتارية محمد هلال.

وحملت القضية رقم 11010 لسنة 2013 جنايات كرداسة والمقيدة برقم 955 لسنة 2013 كلي شمال الجيزة.

ومن الجدير بالذكر أن المتهم المعاد إجراءات محاكمته صدر ضده حكم غيابي بالإعدام شنقًا.. وهو المتهم الثاني بأمر الإحالة.

يذكر أن عددًا من المناطق والمدن بمحافظات الجمهورية شهدت أعمال عنف علي يد عناصر وكوادر جماعة الإخوان الارهابية عقب ثورة 30 يونيو التي أطاحت برئيسهم الراحل محمد مرسي.

جاء ذلك في إطار التحقيقات الموسعة التي تجريها جهات التحقيق المختصة مع المتهمين بالتحريض على ارتكاب أحداث عنف بالميادين والطرق العامة بعدد من المحافظات، وما تبعها من أحداث لكشف حقيقة تنظيمها والمشاركين فيها، استجوبت النيابة عددا من المشاركين فى تلك الأحداث فى حضور محاميهم.