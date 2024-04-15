خبيرة أسرية: المهام الأدائية كابوس يطارد طلاب المرحلة الابتدائية

أكدت داليا الحزاوي، مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر وخبيرة أسرية، أنها تلقت عدة شكاوي من أولياء الأمور من تطبيق بعض المدارس للمهام الأدائية بشكل يشكل عبئا على التلميذ وولي الأمر؛ مما أفقدها الغرض الذي جاءت من أجله، وهو أن تكون المهام الأدائية نشاطا بسيطا يتم تحت إشراف المعلم بهدف قياس فهم التلاميذ لمخرجات التعلم واكتسابه مهارات.

وتابعت الحزاوي: أن بعض المدارس جعلت من المهام الأدائية رهبة مثل الامتحانات، ودفعت التلميذ إلى اللجوء للدرس الخصوصي حتى يستطيع التعامل معها؛ لافتة إلى أن ذلك يشكل عبئا ماديا على الأسرة، كما أن هناك تأخرا في بعض المدارس في إعلان جداول امتحانات المهام الأدائية؛ مما يؤثر على استعداد الطالب لها بشكل كبير.

وطالبت الحزاوي بضرورة مراقبة تنفيذ المهام الأدائية على أرض الواقع؛ لأن من الملاحظ أن هناك تجاوزات من بعض المدارس وكذلك إلزام المدارس بالإعلان عن جداول المهام الأدائية بوقت كاف للطالب؛ للاستعداد، متمنية أن يكون هناك تناسب بين المدة الزمنية للترم والمقررات ووجود امتحانات شهرية وكذلك مهام أدائية بدءا من العام الدراسي المقبل.