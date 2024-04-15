ناسا تكشف عن نتائج مهمة المريخ اليوم

نحن على وشك معرفة ما يحدث في مهمة عودة عينة المريخ المحاصرة التابعة لناسا. في غضون ساعات قليلة – في الساعة السابعة مساء – ستستضيف ناسا مؤتمرًا إعلاميًا عبر الهاتف يحدد توصياتها للمضي قدمًا.

استمرت المهمة لعدة سنوات، مع نشر المركبة الجوالة بيرسيفيرانس في فبراير 2021. جزء من مهمة بيرسيفيرانس هو جمع عينات مثيرة للاهتمام من الصخور المريخية ليتم جمعها بواسطة مهمة أخرى وإعادتها إلى الأرض.

في العام الماضي، أصبح مستقبل مهمة عودة عينة المريخ هشًا بعد أن توصلت مراجعة مستقلة إلى أن البرنامج كان لديه ميزانية غير واقعية وتوقعات جدول زمني، وهيكل غير عملي، ولم يتم ترتيبه ليتم قيادته بفعالية.

أوصت لجنتا الاعتمادات بمجلسي النواب والشيوخ بعد ذلك بميزانية تتضمن خفضًا قدره 454.080.000 دولار من ميزانية ناسا لعام 2024، وتحديدًا من مهمة Mars Sample Return. كما خفضت وكالة ناسا الإنفاق على المهمة، وقامت بتسريح عدد كبير من العمال والمقاولين من مختبر الدفع النفاث الذي يقود المهمة.

وقد أدى ذلك إلى إثارة بعض القلق من إمكانية إلغاء المهمة، وترك العبوات المملوءة بمركبة المثابرة عديمة الفائدة على سطح المريخ. يقدم إعلان ناسا القادم بصيصًا من الأمل، ربما.

وكتبت الوكالة: "لقد كانت عودة عينة المريخ هدفًا رئيسيًا طويل المدى لاستكشاف الكواكب على المستوى الدولي خلال العقدين الماضيين".

"تجمع المركبة الجوالة بيرسيفيرانس التابعة لناسا عينات علمية مقنعة من شأنها أن تساعد العلماء على فهم التاريخ الجيولوجي للمريخ، وتطور مناخه، والاستعداد للمستكشفين البشريين في المستقبل. وستساعد عودة العينات أيضًا ناسا في البحث عن علامات الحياة القديمة."

تتضمن الخطة الحالية إطلاق مركبة مدارية في عام 2027، ومركبة هبوط في عام 2028، وعينات من المريخ الأصلية ستصل إلى الأرض في عام 2033. وتقدم التوصيات الجديدة طريقة للوفاء بهذه الجداول الزمنية.