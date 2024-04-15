مي سليم ترتدي قناع أحلام الشامسي

فاجأت الفنانة مي سليم متابعيها بأحدث إطلالاتها لتثير حالة من الدهشة والجدل حولها وتتصدر عناوين الصحف ومجلات الموضة من جديد، كما شاركت متابعيها ببعض الصور عبر الإنستجرام.

وظهرت مي سليم بإطلالة عصرية، تمزج بين الأنوثة والرقي في آن واحد، لتسير على خطى النجمة الإماراتية أحلام الشامسي التي تهوى ارتداء فساتين السهرة الجذابة والمطرزة بالكامل لتبدو مثل النجمة الساطعة وسط باقي الحضور.

وتألقت مي سليم بفستان طويل مجسم، ينتمي لقصة الأوف شولدر صمم من التل الناعم باللون الليموني المطرز بحبات الترتر الصغيرة، عكس الفستان قوامها الممشوق ووزنها المثالي.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت تسريحة شعر كيرلي لتبرز تغيير لونه وكثافته وطوله، وحرصت على أن تضع مكياجًا صاخبًا مرتكزًا على ألوان النود مع الهايلايتر لتحدد ملامح وجهها بشكل واضح مع لمسات الكحل الأسود والماسكرا السوداء لتبرز جمال عينيها مع لون البينك اللامع في الشفاه مما جعل ملامحها تشبه كثيرًا ملامح أحلام الشامسي وهذا ما أثار حيرة رواد السوشيال ميديا.

مي سليم

مي سليم من مواليد 6 نوفمبر 1983، مغنية وممثلة أردنية.

عن حياتها

ولدت في أبو ظبي في الإمارات العربية المتحدة من أب فلسطيني وأم لبنانية، وهي شقيقة الفنانة ميس حمدان والإعلامية دانا حمدان، درست إدارة الأعمال بالأكاديمية البحرية. وفي نوفمبر 2010 عُقد قرانها على رجل الأعمال المصري «علي الرفاعي» وفي أكتوبر 2011 أنجبت طفلتها الأولى «لي لي» انفصلت عن زواجها بعام 2012، وفي عام 2018 تزوجت من الممثل «وليد فواز»، لكن تلك الزيجة لم تستمر سوى شهر واحد فقط.

الحياة الفنية

عملت كموديل في الكليبات الغنائية في بداياتها الفنية، مثل كليب «عيني» لهشام عباس وحميد الشاعري، وقدمت منذ بداية مشوارها الفني ثلاث ألبومات منها: «قلبي بيحلم» وهو أول ألبوم غنائي تقدمه ثم ألبوم «إحلوت الأيام»، ثم ألبوم «لينا كلام بعدين» وقدمت كليب «طال» من إخراج رامي محمد، وقدمت كذلك أغنية «أكيد في مصر» وأغنية «هو ده» التي تم تصويرها أيضا في لبنان، بالإضافة إلي أغنية «أحسن ناس» مع المغني محمود العسيلي ثم أغنية «سيبه» ثم أغنية «مين الي قلك عني» وأيضاً أغنية «سكتالو»، اتجهت بالفترة الأخيرة إلى مجال التمثيل في السينما والتلفزيون في مصر وعملت بأدوار عدة، كما شاركت شقيقاتها ميس ودانا تقديم برنامج التوك شو «حساء الأخوات» على شبكة أو إس إن عام 2012.