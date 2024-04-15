أطعمة ومشروبات مفيدة لصحة القولون العصبي

في حالة كنت تبحث عن أكلات تريح القولون فعليك أن تعلم أن الأسماك هي خيار ممتاز لأنها تقلل من الالتهابات.

إذا كنت ممن يعانون من مشكلة القولون العصبي وتبحث عن أكلات تريح القولون لديك، فعليك أن تعلم أن هناك بعض الأطعمة التي قد تساعد في تهدئة القولون بينما هناك أطعمة يفضل أن تلتزم بها بصورة عامة، ونقدم لك فيما يلي مجموعة أكلات تريح القولون وتسبب في تهدئته نقلا عن موقع "ديلي ميديمال أنفو".

في حالة كنت تعاني من أحد نوبات القولون العصبي، والتي تتسبب في شعورك بالألم فهناك مجموعة من الأكلات التي يمكن أن تلتزم بها خاصةً تلك الأكلات التي تتميز بانخفاض نظام الفودماب، ففي أوقات الألم يمكنك أن تتناول هذه الأطعمة، والتي تساعد في تهدئة القولون: المأكولات المصنوعة من الكينوا. الأرز خاصة الأرز البني والبسمتي. الموز. الأسماك واللحوم البيضاء، بعض أنواع التوت والعنب. الجزر. الحليب المصنوع من اللوز أو حليب الأرز. الطماطم والباذنجان والبطاطس.

ماذا تأكل؟

بصورة عامة يجب عليك أن تتناول أكلات تناسب القولون ولا تسبب تهيجه، حيث ينصح أن يحتوي نظامك على أكلات للقولون العصبي ومناسبة له مثل:

اللحوم الخالية من الدهون

ينصح بهذا النوع من الأطعمة لاحتوائه على البروتينات التي يمكن للجسم أن يهضمها بسهولة بسبب عدم احتوائها على الدهون، لذا يفضل أن يأكل مريض القولون لحوم الدجاج وكذلك اللحوم الحمراء الخالية تمامًا من الدهون، بالإضافة إلى الديك الرومي.

الأسماك

في حالة كنت تبحث عن أكلات تريح القولون فعليك أن تعلم أن الأسماك هي خيار ممتاز لأنها تقلل من الالتهابات، والتي تسبب تهيج أعراض القولون، وننصحك بتناول أسماك الرنجة والماكريل وكذلك السلمون والأنشوجة والسردين والأسماك ذات اللحوم البيضاء.

الخضراوات

بالرغم من أن هناك بعض الخضراوات التي تسبب تهيج القولون العصبي، إلا أن هناك بعض الأنواع المناسبة والتي قد لا تسبب شعورك بالغازات والانتفاخات، مثل الفلفل الأخضر والبطاطس والبطاطا والكوسة، بالإضافة إلى اللفت والريحان. ولا تنسى الخضراوات الورقية الخضراء مثل السبانخ والكيل والخس والجعضيد والجرجير، حيث يمكن استخدامها لتحضير السلطة أو عمل سموزي. الفواكه هناك فواكه لها تأثيرها السلبي على القولون، إلا أن هناك فواكه أخرى قد تكون مناسبة بسبب انخفاض مستوى السكر بها، مثل التوت الأزرق والأفوكادو والكانتلوب والفراولة والبابايا والكيوي.

مشروبات تريح القولون

هناك عدد من المشروبات التي يمكن أن تعمل كمهدئ للقولون وتساعد في تخفيف أعراضه، ولكن عليك أن تعلم أنه لا يوجد شيء يهدئ القولون بسرعة، فالأمر يستغرق بعض الوقت، ولكن هناك مشروبات يمكن أن تساعدك في تلطيف الأعراض وهي: مشروب النعناع المغلي. الشاي الأخضر. الشاي الأبيض.

كما يمكنك تناول بعض أنواع شاي الأعشاب مثل البابونج ولكن احرص على ألا تنقعه لفترة طويلة، هذا بجانب أنه من الأفضل أن تتجنب المشروبات التي تحتوي على نسبة من الكافيين.

وأخيرا يجب أن تبحث عن أكلات تريح القولون عند اختيارك للأطعمة التي تتناولها لأن بعض الأطعمة تسبب تهيج القولون وظهور ألمه، لذا التزم بنظام غذائي مناسب لك بعد استشارة طبيبك ومعرفة الأطعمة المناسبة لحالتك خاصةً وأن الأطعمة تختلف من حالة لحالة أخرى.