مظاهرات في جامعة ميشيغان ودعوات لإضراب بسبب انتهاكات الاحتلال في غزة (فيديو)

تظاهر المئات من المناصرين لفلسطين في جامعة ميشيغان ضد الانتهاكات الإسرائيلية في قطاع غزة المحاصر منذ أكثر من 6 أشهر.

وأظهر مقطع فيديو نشرته قناة "العربية" اليوم الإثنين، احتشاد المئات رافعين أعلام فلسطين وصور الأطفال الضحايا ويجوبون في الجامعة للتنديد بجرائم الاحتلال في غزة.

ورددوا هتافات منددة بانتهاكات الاحتلال مطالبين بتنظيم إضراب في الجامعة حتى وقف إطلاق النار في القطاع الفلسطيني.

عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم الاثتين أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 7 مجازر في القطاع؛ مما أسفر عن سقوط 68 شهيدًا و94 مصابًا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأضافت الوزارة في بيان صحفي "أنه بموجب هذا التحديث ترتفع حصيلة الشهداء جراء الحرب المستمرة منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 33 ألفا و797 شهيدًا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى 76 ألفا و 465 مصابا".. موضحة أن عددا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

من جهتها أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني عودة مستشفى "الأمل" التابع لها في مدينة خان يونس للعمل بشكل جزئي.

وأوضحت أن العمل في المستشفى يقتصر على قسم الاستقبال والطوارئ فقط، فيما يتعذر تشغيل باقي الأقسام نظراً لحجم الأضرار الجسيمة التي لحقت به عقب اقتحام قوات الاحتلال لمرافقه.