خضراوات يمكنك تناولها مجمدة وتمتلك نفس فائدة الطازجة

هناك مجموعة خضروات وفواكه طازجة دائمًا تكون مفتاحًا لنظام غذائي صحي ومتوازن، ولكن يُظهر البحث الحديث أن الأطعمة المجمدة قد تحتوي على نفس القيم الغذائية الهامة مثل الفيتامينات والمعادن التي توفرها الطازجة.

خضروات مجمدة تمتلك نفس فائدة الطازجة

وتشير التقارير إلى أن الأنظمة الغذائية الفقيرة في الفواكه والخضروات يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بأمراض مثل سرطان الأمعاء، مما يجعل زيادة استهلاك الأطعمة النباتية أمرًا مهمًا للصحة.

وفقًا للدكتور كاران راج، من هيئة الخدمات الصحية البريطانية، فإن بعض الأطعمة المجمدة تحتوي في الواقع على كميات أكبر من العناصر الغذائية مثل الليكوبين المضاد للأكسدة والكالسيوم والحديد مقارنة بنظيراتها الطازجة. على سبيل المثال، الطماطم المعلبة تحتوي على كميات أكبر من الليكوبين والكالسيوم والحديد مقارنة بالطماطم الطازجة.

وتشير الدراسات إلى أن البازلاء المجمدة تحتوي على مستويات أعلى من بعض أنواع فيتامين B وفيتامين E مقارنة بالبازلاء الطازجة.

ويضيف الدكتور راج أن السبانخ المجمد يمكن أن يكون أكثر فعالية في توفير الحديد بالمقارنة مع السبانخ الطازج، نظرًا لأنها غالبًا ما يتم سلقها وتعبئتها في مكعبات قبل التجميد، مما يزيد من قابليتها للهضم والامتصاص.

بشكل عام، يقول الخبراء إن تجميد أي خضروات أو فواكه بعد الحصاد يساعد في الحفاظ على قيمتها الغذائية لفترة أطول، مما يجعلها خيارًا مفيدًا لأولئك الذين يسعون للحفاظ على نظام غذائي صحي على مدار العام.

على صعيد آخر، في فترة انقطاع الطمث، تشهد النساء تغيرات هرمونية وجسدية تؤثر على حياتهن اليومية، حيث يعاني العديد منهن من الهبات الساخنة، وهي ظاهرة تؤثر على نحو 85٪ منهن، وفقًا لـ onlymyhealth.

تتمثل الهبات الساخنة في تدفق مفاجئ للحرارة والدفء في الجسم، وتصاحبها التعرق وزيادة سرعة ضربات القلب واحمرار البشرة. ومن بين الأطعمة التي يُفضل تجنبها في هذه الفترة هي الأطعمة الحارة، حيث إن مادة الكابسيسين في الفلفل الحار قد تزيد من حدة الهبات الساخنة.

بالإضافة إلى ذلك، ينبغي تقليل تناول الكافيين، حيث إن كميات زائدة منه يمكن أن تزيد من تكرار الهبات الساخنة. وتشير الدراسات إلى أن الأطعمة المصنعة والحلويات السكرية والدهون الزائدة يمكن أن تزيد من شدة وتكرار الهبات الساخنة.

من الجانب الآخر، فإن البحوث تشير إلى أن تبني نظام غذائي متوازن يشمل الفواكه والخضار والحبوب الكاملة والبروتين الخالي من الدهون قد يكون مفيدًا في التحكم في الهبات الساخنة.