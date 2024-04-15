ضبط أصحاب 7 مخابز استولوا على 39 جوال دقيق بلدي مدعم

تمكنت مديرية التموين بمحافظة الغربية، من ضبط أصحاب 7 مخابز بكفرالزيات وسمنود وقطور، استولوا على 39 جوال دقيق بلدى مدعم، والتصرف فيها بالبيع فى السوق السوداء، والتربح ماليا بدون جه حق.

وتلقى المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، تقريرا بتمكن حملة لمفتشى الرقابة التموينية ، من ضبط أصحاب 7 مخابز ببكفرالزيات وسمنود وقطور،استولوا على 39 جوال دقيق مدعم ومن الحصص المخصصة لهم بعد إجراء الجرد الفعلى لرصيد هذه المخابز وشاشة جرد الأرصدة، والتصرف فيها بالبيع فى السوق السوداء، وتحقيق أرباحا غير مشروعة ببيعها فى السوق السوداء.

وتم تحرير محاضر بالوقائع، وإخطار النيابة العامة المختصة لتجرى شئونها.

وفى سياق اخر شنت أجهزة الأمن، حملات مكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

أسفرت جهودها خلال 24 ساعة فى مجال تنفيذ الأحكام، عن تنفيذ (50474) حكمًا قضائيًا متنوعًا، وذلك على النحو التالى:

(124) حكم جناية.

(15253) حكم حبس جزئى.

(3181) حكم حبس مستأنف.

(23862) حكم غرامة.

(8054) مخالفة.

وفى مجال ضبط المتهمين الهاربين، تم ضبط (23) متهما.

وفى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (8) متهمين.

ضبط قضايا في الاتجار في العملات الاجنبية بقيمة 17 مليون جنيه

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة الأخيرة، عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 17 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.

سقوط 3 تجار مخدرات في قبضة الأمن بالقاهرة

قامت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بشن حملات أمنية مكبرة لمكافحة جرائم الإتجار في المواد المخدرة، وأسفرت جهود الحملة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية.

كما ضبط عاطلين لهما معلومات جنائية، بدائرة قسم شرطة السلام ثان، وبحوزتهما كيلو جرام لمخدر الأستروكس وفرد خرطوش وطلقتين وميزان حساس.

وضبط عاطل، بدائرة قسم شرطة المطرية، وبحوزته 2700 قرص مخدر لعقاري ترامادول وتامول، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار في المواد المخدرة.