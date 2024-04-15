صابر الرباعي| مشاهدات أغنية "سألت عليكِ"

حقق الفنان صابر الرباعي بأغنيته الجديدة “سألت عليك”، أكثر من 800 ألف مشاهدة خلال 4 أيام من طرحها وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

تفاصيل أغنية صابر الرباعي الجديدة سألت عليكِ

أغنية سألت عليكِ من كلمات أحمد المالكي، ألحان رامي جمال، وتقول كلماتها "سألت عليكِ من فتره

وقلت سؤالي ما يضرش

صعبت علي على فكره

لقيت الحاله ما تسرش



سألت عليك من فتره

وقلت سؤالي ما يضرش

صعبت علي على فكره

لقيت الحاله ما تسرش



يا ريت الناس بكتر الناس

ما تتغرش



واديكي احتاجتي حضني بجد

ما فيش برايا حنيه

ما حدش قالك ان الورد

ده سر حياته في الميه



واديكي احتاجتي حضني بجد

ما فيش برايا حنيه

ما حدش قالك ان الورد

ده سر حياته في الميه



أنا اتقدمت اهو وانتي

طريقك فاضي ومظلم

خسرتي الكل واندمتي

وهفضل فيكي ومعلم



أنا اتقدمت اهو وانتي

طريقك فاضي ومظلم

خسرتي الكل واندمتي

وهفضل فيكي ومعلم



يا ريت قلبك يكون

من غلطته اتعلم



واديكي احتاجتي حضني بجد

ما فيش برايا حنيه

ما حدش قالك ان الورد

ده سر حياته في الميه



واديكي احتاجتي حضني بجد

ما فيش برايا حنيه

ما حدش قالك ان الورد

ده سر حياته في الميه



سألت عليك من فتره

وقلت سؤالي ما يضرش

صعبت علي على فكره

لقيت الحاله ما تسرش".

كان قد طرح صابر الرباعي حديثًا أغنية “اللي همك”، التي سجلت أكثر من مليون مشاهدة عبر يوتيوب، وتقول كلماتها “بقى هو دا اللي همك فيه اقول للناس إيه هسيبك ليه بتبكي وجايالي تترجي بلاش لو كلامي يجرح بحبك إيه لا ندمت عليه هسيبك تاخدي اللي تستاهليه هقول للناس ايوه ظالمك انا خلاص هو دا اللي يريح وعلى الله تيجي تاني ف يوم ارتاحي دوقي بعدي النوم أنا ماشي بنيه خالصه خلاص ولا فيها رجوع كام دمعه عليكي مش لايقين ليه تأذي عيونك الحلوين .. دا جمالك هو راسمالك مش ناقصه دموع بلاش وحياتك بتحلفي ليه مصدق كل اللي تكدبي فيه بقيتي ملاك ما انت كده اصلا خلاص عايزه إيه تاني مني وقوفك قدامي كل دا ليه خلاص قولتي اللي نفسك فيه وعشان أبقى ظالمك روحي بقى وقولي اللي قولتيه عني”.