إطلاق المؤتمر الدولي الثامن للعلوم البيولوجية والبيئية بجامعة المنصورة

يعقد قسما علم الحيوان والنبات بكلية العلوم جامعه المنصورة المؤتمر الدولي الثامن للعلوم البيولوجية والبيئية في الفترة من 17-21 ابريل الجاري وذلك في مدينتي (المنصورة- الغردقة) تحت عنوان (العلوم البيولوجية والتنمية المستدامة) تحت رعاية الأستاذ الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعه المنصورة والأستاذ الدكتورطارق غلوش نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والأستاذ الدكتورمحمد عبد العظيم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، ويترأس المؤتمر الأستاذ الدكتور أسامه إبراهيم العيان عميد كليه العلوم ومقرري المؤتمر الاستاذ الدكتور محمد السعيد عبد ربه رئيس قسم علم الحيوان بكلية العلوم والأستاذ الدكتور غادة الشربيني رئيس قسم النبات .

محلية ودولية

وأضح الدكتور أسامه العيان بأن المؤتمر سيناقش العديد من الموضوعات والقضايا العلمية والبيئية المطروحة على الساحة المحلية والدولية والتي تحقق اتجاهات الدولة للتنمية المستدامة2030 حيث يهتم المؤتمر بمشكلات تغير المناخ والإنبعاثات الكربونية وكذلك ابحاث أمراض السرطان والزهايمر بما لها من تأثير على صحة المجتمع .

تبادل الأفكار

وأضاف بأن المؤتمر يهدف الي تبادل الأفكار بين العلماء المصريين والدوليين المشاركين في المؤتمر ومن عدة دول منها ألمانيا وفرنسا والبرازيل وكذلك شباب العلماء لإثراء المجتمع العلمي وسوف يتم نشر الأبحاث المختارة في مجله العلوم البيئية و المجلة المصرية للعلوم الأساسية و التطبيقية بجامعه المنصورة.

مكتبة رقمية

يذكرأن كلية العلوم بجامعة المنصورة تتميز بوجود عدد كبير من المختبرات العلمية المجهزة بأحدث الأجهزة البحثية والتدريسية، علاوة على وجود مكتبة رقمية، ومتحف لعلم الحيوان، ومتحف جيولوجي وغيرها من المتاحف والمعامل الحديثة التي تؤهل الطالب لسوق العمل .

الساعات المعتمدة

كما أدخلت الكلية العديد من البرامج العلمية المميزة بنظام الساعات المعتمدة حديثا كنوع من التطوير داخل الأقسام العلمية وهي:برنامج التكنولوجيا الحيوية: وهو برنامج جديد يتميز بنظام الساعات المعتمدة، وهو متخصص في مجال العلوم التطبيقية لإعداد خريج قادر على التعامل مع المجتمع وحل مشاكله في مختلف مجالات التكنولوجيا الحيوية ، إضافة إلى برنامج جيولوجيا البترول والتعدين: ويهدف إلى تقديم مستوى تعليمي متميز ذو كفاءة عالية في مجالي جيولوجيا وجيوفيزياء البترول إلى جانب برنامج البتروكيماويات وتطبيقاتها: وهو من المجالات الواعدة خاصة مع التطور الهائل في مجالات البترول، وهو برنامج حديث يعمل بنظام الساعات المعتمدة.

الدكتور شريف خاطر

د. أسامه العيان