وزارة الكهرباء: لا يوجد تخفيف أحمال أثناء مباراة الأهلى والزمالك

أشار مصدر بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه لا يوجد تخفيف أحمال أثناء مبارة القمة بين الأهلى والزمالك اليوم، وأن موعد المبارة سيكون عقب انتهاء جدول تخفيف الأحمال الذى يبدأ في الساعة 11 صباحا وينتهى فى الساعة الـ5 عصراً.

مركز التحكم القومى للشبكة الكهربائية..

وأشار مركز التحكم القومى للشبكة الكهربائية أنه تم عودة تخفيف الأحمال من الساعة 11 صباح اليوم الاثنين وحتى الساعة 5 عصرا لمدة ساعتين وربع بحد أقصى على كل مشترك مقسمة على 6 مجموعات.

وأن هذا القرار جاء نتيجة استبعاد العديد من المناطق وبعض المحافظات مثل مرسى مطروح والبحر الأحمر وشمال وجنوب سيناء.

وزارة الكهرباء..

وتابع المصدر، أن وزارة الكهرباء ممثلة في الشركة القابضة وشركاتها التابعة ملتزمة بتطبيق جدول تخفيف الأحمال بعد أن انتهاء إجازة عيد الفطر، كاشفا أن تطبيق القرار يتم بالتنسيق مع وزارة البترول.

شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء..

كما أكّدت شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء أنَّ الأجهزة الفنية بالشركة ستنتهي من إجراء التجارب النهائية لتأمين التغذية الكهربائية، لمباراة الزمالك والأهلي من مصادرها الثلاثة الرئيسية والبديلة والاحتياطية، في تمام الساعة 5 عصر اليوم.

إضافة إلى التأكّد من تأمين التغذية الكهربائية لأبراج الإضاءة والمبنى الإداري وغرف خلع الملابس للفرق والحكام.

تأمين التغذية الكهربائية للمغذيات الرئيسية للملعب والاستاد..

كما أنَّه جرى تأمين التغذية الكهربائية للمغذيات الرئيسية للملعب والاستاد والمنطقة المحيطة بالكامل، وأنَّه جرى تدعيم استاد القاهرة الدولي بـ8 ماكينات طوارئ إضافة إلى 2 ماكينة للبث المباشر وماكينة احتياطي ومولدات بقدرات كهربائية مختلفة لتأمين استقرار تغذية التيار الكهربائي، والمقرر إقامتها في تمام الساعة 7 مساء اليوم، ضمن مؤجلات الجولة 10 من مباريات الدوري المصري 2024.