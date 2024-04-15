السجن المؤبد لنجار متهم بترويج مخدر الهيروين في الخانكة

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثانية، بمعاقبة نجار بالسجن المؤبد، وتغريمه مبلغ 100 ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار بمخدر الهيروين، وحيازة سلاح أبيض "سكين"، بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية.

وذكر أمر الإحالة أن المتهم "بدر م ب"، 25 سنة، نجار، مقيم الحزانية مركز شبين القناطر، لأنه في يوم 23 / 5 / 2023، بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، أحرز جوهر مخدر الهيروين بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا، كما أحرز سلاحا أبيض "سكين"، بغير مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية.

وكانت قد وردت معلومات سرية للإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالقليوبية، تفيد قيام نجار بالاتجار بالمواد المخدرة بدائرة مركز شرطة الخانكة، وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن النيابة العامة تم ضبط المتهم وبحوزته "120 لفافة بلاستيكية لمخدر الهيروين، ومبلغ مالي وهاتف محمول وسلاح أبيض "سكين".

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالي حصيلة تجارته الغير مشروعة والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه، والسلاح الأبيض للدفاع عن تجارته، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وأمرت بحبسه على ذمة التحقيقات إلى أن أحالته للمحاكمة الجنائية أمام المحكمة المختصة فأصدرت المحكمة حكمها السابق بحق المتهم.

ومن جهة اخرى قررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم الإثنين تأجيل الطعن المقام من حسين محمد حسين المحامي وعضو الجمعية العمومية لنادي الزمالك، والتي طالب فيها بإعلان انتهاء ولاية مجلس نادي الزمالك المنتخب في ٢٣ نوفمبر الماضي طبقٱ لحكم المحكمة، مع إلزام وزير الشباب والرياضة بمد الانتخابات لشهر نوفمبر ٢٠٢٢، وتعيين لجنة مؤقته لإدارة النادي لجلسة 3 يونيو المقبل.

كانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة قضت في وقت سابق بعدم قبول الدعوى المطالبة بإعلان انتهاء ولاية نادى الزمالك إبان رئاسة مرتضى منصور نادي الزمالك.



نادي الزمالك

اختصمت الدعوى التى حملت رقم ١٩٤٥١ لسنة ٧٦ قضائية وزير الرياضة ومدير الشباب والرياضة وأعضاء النادي.

ذكرت الدعوى أن المخالفات التى ذكرتها التحقيقات مازالت منظورة وبالتالي فإن عودة المجلس القديم به شبهات قضائية.

وتصدر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الأحد المقبل حكمها في الاستشكال المقام من مصطفي عبدالخالق، والذي يطالب فيه بإلغاء حكم عودة مرتضى منصور لرئاسة نادي الزمالك، وإلغاء قرار وزير الشباب والرياضة.

وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قضت بعودة مرتضى منصور لرئاسة نادي الزمالك، وإلغاء قرار وزير الرياضة بحل مجلس الإدارة وتعيين لجنة مؤقتة.

وقالت المحكمة، إن الثابت من الأوراق بناء على قرار وزير الشباب والرياضة رقم ٤٣٤ لسنة ٢٠٢٠، والمتضمن تشكيل لجان لفحص الأعمال المالية والإدارية للهيئات الرياضية المختلفة من بينها نادي الزمالك فقط تم تشكيل لجنة لإنهاء مهمتها والقيام بفحص الأعمال المالية، أثبتت فيه عدة مخالفات ارتكبها نادي الزمالك ومن ثم قام وزير الشباب بإحالة المخالفات النيابة العامة.