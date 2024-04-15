حملات مكثفة لضبط النباشين في تجمعات القمامة بشوارع المنصورة

كلف الدكتور أيمن مختار محافظ رؤساء الأحياء بمدينة المنصورة بتنفيذ حملات مكثفة لضبط النباشين بصناديق وتجمعات القمامة بشوارع مدينة المنصورة بنطاق أحياء شرق وغرب المدينة وذلك بمشاركة جهاز نظافة وتجميل المنصورة بالتنسيق الكامل بين المحاسب أحمد عبد العظيم رئيس حي غرب المنصورة ومحمد أمين رئيس حي شرق المنصورة ومحمد حمص رئيس جهاز النظافة والتجميل بالمنصورة هذا ويستهدف تنفيذ هذه الحملات الحرص التام على المظهر العام للمدينة وتوفير بيئة صحية وآمنة للمواطنين.

ومن جانبه أوضح رئيس جهاز النظافة والتجميل بالمنصورة أنه تم اليوم ضبط عدد 6 تروسيكلات وعربات كارو يستخدمها النابشين في أعمال نبش القمامة وتفريغ الأكياس بصناديق القمامة وقد أمر "مختار" باتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وعرضهم علي النيابة العامة لإعمال شئونها.. وأكد "مختار" استمرار حملة ضبط النباشين ومصادرة معداتهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لعودة الشوارع خالية من القمامة والنباشين مشيرًا لأهمية تعميم تنفيذ هذه الحملات بنطاق كافة مراكز ومدن وأحياء المحافظة.

وذلك في إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مقدمتها خدمات النظافة وتجميل الشوارع والميادين، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.