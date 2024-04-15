محافظ سوهاج يفتتح مشروع التطوير الحضاري لمنطقة مفيض ترعة نجع حمادي

في إطار احتفالات عيد سوهاج القومي، وتحت رعاية السيد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، افتتح اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، مشروع التطوير الحضاري لمنطقة أعلى مفيض ترعة نجع حمادي "مجمع المواقف الجديد" بنطاق حي غرب سوهاج، على مساحة 8000 متر مسطح، وبتكلفة 15 مليون جنيه، ضمن مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، بحضور السيد أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، والنائب حاتم مبارك عضو مجلس النواب، واللواء تامر الغرباوي قائد مرور سوهاج، وهبة عبد الحميد وكيل وزارة الإسكان الجهة المشرفة على تنفيذ المشروع، والدكتور محمد عبد الهادى مدير وحدة التنفيذ المحلية بالمحافظة، وأحمد الشطوري رئيس حي غرب سوهاج.

وتفقد محافظ سوهاج مكونات المشروع التي شملت "إنشاء مجمع مواقف للسيارات، وإنشاء 14 محلًا تجاريًا بمساحة 9 أمتار مربعة للمحل الواحد، بالإضافة إلى مسجد، وكافيتريا، ودورات مياه رجال وسيدات، وغرفة للأمن"، مشيدًا بالمشروع وجودة التنفيذ والذى يتماشى مع توجهات الدولة للقضاء على العشوائيات وخلق بيئة حضارية ضمن رؤية مصر 2030، مؤكدًا أهمية الحفاظ على ما تحقق من إنجاز، موجهًا مسئولي الوحدة المحلية لحي غرب بتكثيف أعمال النظافة بالمنطقة ورفع المخلفات أولًا بأول.

وأكد المحافظ أهمية المشروع في الحفاظ على البيئة والقضاء على العشوائيات وخلق بيئة حضارية، موجهًا بتشكيل لجنة من المرور، والمواقف، والإسكان، والوحدة المحلية لوضع تصور واضح ودائم لنقل المواقف التي تأتى بالقرب من الكتل السكانية إلى الموقف الجديد أعلى المفيض.