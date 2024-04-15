انقلاب شاحنة على محور 30 يونيو

تسبب انقلاب شاحنة محملة بالمخلفات والخردة ظهر اليوم الاثنين وقع أعلى محور ٣٠ يونيو في المسافة بين محافظة الإسماعيلية ومحافظة السويس في تعطل حركة المرور على الطريق لنحو ساعة تقريبا .

تلقت الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالإسماعيلية بلاغا عن حادث انقلاب سيارة نقل محملة بالخرده بطريق الإسماعيلية السويس اعلى محور ٣٠ يونيو ،ولم يسفر الحادث عن أى خسائر بشرية.وعلى الفور تم توجيه البلاغ والتنسيق مع مركز ومدينة القصاصين وإدارة المرور بمدينة القصاصين لإعادة فتح الطريق وتسيير الحركة المرورية.



وقد تم الان فتح الطريق بمتابعة من الشبكة الوطنية للطوارىء والسلامة العامة بالإسماعيلية وبواسطة معدات وأفراد مركز ومدينة القصاصين وجارى استكمال المتابعة مع جميع الجهات المعنية.