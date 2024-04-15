اتحاد الكرة يفجر مفاجأة في أزمة الشرط الجزائي لـ فيتوريا

فجر إيهاب الكومي، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، مفاجأة بشأن أزمة الشرط الجزائي للبرتغالي روي فيتوريا المدير الفني السابق لمنتخب مصر بعد تهديد محاميه باللجوء إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وكان كريم أبو سليمان وكيل أعمال المدرب البرتغالي روي فيتوريا قد قال إن المحامي أرسل إنذارًا الى اتحاد الكرة المصري، لأنه لم يحصل على قيمة الشرط الجزائي المتفق عليه حتى الآن.

وقال وكيل فيتوريا، في تصريحات تلفزيونية أمس الاثنين، عبر قناة أون تايم سبورتس: "مسؤولو اتحاد الكرة، يقولون إن فتوريا لا يستحق الحصول على أموال بعد رحيله، وهذا غير صحيح، ولا أعلم لماذا يقولون ذلك رغم الاتفاق على جدولة المستحقات على 3 شهور".

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد فسخ عقد فيتوريا بعد كأس أمم إفريقيا 2023، والتي غادرها المنتخب من دور الـ16 بركلات الترجيح أمام الكونغو الديمقراطية, وطالب المدرب البرتغالي بالحصول على الشرط الجزائي المنصوص عليه في عقده.

ويرى الاتحاد أن فيتوريا لا يستحق الشرط الجزائي لأنه تم فسخ العقد بعد أمم إفريقيا بناءً على ما ورد في التعاقد؛ وذلك بعد أن أرسل محامي المدرب إنذارًا بتسديد المبلغ المستحق لموكله أو اللجوء للاتحاد الدولي.

تصريحات إيهاب الكومي

وقال إيهاب الكومي في تصريحات عبر برنامج "وان تو"، على إذاعة أون سبورت إف إم: "هناك بند في عقد فيتوريا بأنه في حالة فسخ التعاقد بعد أمم إفريقيا فليس له حق في حصوله على شرط جزائي، ولذلك أرسلنا العقد لوزارة الرياضة لمراجعته، هذا البند كان موجودا في عقد مساعديه".

وتابع: "ننتظر رد الشؤون القانونية في وزارة الرياضة، البند الذي كان موجودًا هو أن فيتوريا له الحق في الحصول على شرط جزائي حال فسخ العقد قبل أمم إفريقيا".

واختتم: "ننتظر رد وزارة الشباب والرياضة، وإذا كان الرد بأن فيتوريا يحق له الحصول على شرط جزائي فسوف نبادر ونتواصل معه لتسديد المبلغ، وإذا لم يكن هناك بند بذلك فسيكون الأمر في المحكمة الرياضية الدولية".

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