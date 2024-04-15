محافظ قنا يُتابع توصيل المرافق لمشروعات الشباب والرياضة بقري حياة كريمة

عقد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اجتماعا موسعا لمتابعة توصيل المرافق لمشروعات الشباب والرياضة بقرى المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وجه محافظ قنا، إلى تقديم كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات، وتسخير الإمكانات اللازمة لدفع العمل ونهو الأعمال ودخولها الخدمة.

لتعظيم الاستفادة من المشروعات حتى يشعر المواطن بحجم ما تقدمه الدولة من إنجازات، مشيراً إلى أهمية التنسيق والتعاون بين مختلف الجهات والنزول إلى أرض الواقع للمرور على المشروعات المنفذة بقرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

للتأكد من وصول المرافق من "مياه، وكهرباء، وصرف صحي" والاطمئنان على كونها تمت، طبقاً للمواصفات والمعايير الفنية المقررة.

حضور الإجتماع:

حضر الاجتماع، الدكتور حازم عمر نائب المحافظ ، وحسام حمودة السكرتير العام للمحافظة، والمهندس رجب عرفه رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى، ومحمد عبد الرحيم مدير عام مديرية الشباب والرياضة.

والمهندس وليد أبو العباس مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية، والدكتور علاء شاكر مدير وحدة تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.

وعزت قناوي رئيس مركز ومدينة فرشوط ، وأحمد يوسف مدير عام تكنولوجيا ونظم المعلومات والتحول الرقمى وعدد من القيادت التنفيذية بالمحافظة.

البدء بتنفيذ 5 مشروعات:

وفي سياق ذي صلة، قال محافظ قنا اللواء أشرف الداودي، إنه تم الحصول على الموافقات الفنية لإنشاء كوبري دشنا وجاري البدء في تنفيذ مسار محور (دشنا – الوقف) بطول 8 كم يبدأ من الطريق الصحراوى الغربى وينتهى بالطريق الزراعى الشرقى.

وبيّن المحافظ، أن الكوبرى الرئيسى للمحور على النيل سوف يأتي بطول ٦٥٠ م تقريبا بتكلفة مالية بلغت 8 ملايين جنيه.

وعقد المحافظ، اليوم الاثنين، اجتماعًا موسعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لـ 5 مشروعات تطوير كورنيش وكوبري دشنا، ونفق فرشوط ومجزر دشنا، وكذا تنسيق العمل لبدء العمل في إنشاء مسار محور دشنا - الوقف الجديد.

وأضاف المحافظ، أنه تم اعتماد خطة تطوير كورنيش دشنا حيث تم الطرح عن طريق حماية النيل، كما أنه سيتم استكمال إنشاء نفق أسفل السكة الحديد بفرشوط يربط نجع خيربة الشرقي بالغربي بعرض 3 أمتار وطول 20 مترًا بقرية الكوم الأحمر، فضلًا عن أنه تم الطرح والترسية لمجزر دشنا وجار تسلم الموقع للتنفيذ.