افتتاح موسم توريد القمح واستعداد أعمال التوريد بصوامع البحيرة

إنطلق موسم توريد الأقماح بمحافظة البحيرة ، اليوم الإثنين بالصوامع والشون بمراكز المحافظة ، والبالغ عددها 38شونة وصومعة ، وتعتبر محافظة البحيرة من أكبر محافظات الجمهورية إنتاجا للقمح ، وبلغ إجمالي المساحة المنزرعة بالقمح لهذا العام بجميع مراكز محافظة البحيرة ، 290089 فدان .

و تم تشكيل لجان إستلام محصول القمح ،برئاسة عضو من مديرية التموين و عضوية عضو من مديرية الزراعة و عضو من هيئة سلامة الغذاء و عضو من جمعية القبانية و عضو من الجهات المسوقة.

ومن جانبة قام اللواء محمد شوقي بدر- سكرتير عام محافظة البحيرة ، بتفقد أعمال التوريد بصومعة تخزين الغلال بالأبعادية بمدينة دمنهور، ، والمخصصة لتخزين القمح، وتقدر سعتها التخزينية بنحو 66000 طن، بحضور المهندس موفق محمود سارى وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة ،و محمد عبد العال - مدير مديرية التموين .

كما تفقد صومعة زاوية غزال التى تقدر سعتها التخزينية بنحو 60000 طن وذلك بحضور كامل غطاس - السكرتير العام المساعد للمحافظة.

حيث تابع أعمال لجنة الإستلام الخاصة بالقمح المشكلة لتحديد درجة النقاوة، كما تفقد أعمال تفريغ القمح وميزان البسكول بالصومعة، وغرفة التحكم الآلي التي توضح سير القمح من بداية دخوله حتى الصرف .

كما أكد أن أولوية التشوين بالصوامع مشدداً على استمرار أعمال المتابعة والتوريد وجاهزية الشون والصوامع لإستقبال الأقماح من المزارعين، طبقاً لأسعار التوريد وفقاً لدرجة النظافة المحددة، حيث تم تحديد سعر توريد القمح درجة نقاوة 23.5 قيراط بسعر 2000 جنيها و درجة النقاوة 23 قيراط بسعر 1950 جنيها للأردب و درجة النقاوة 22.5 قيراط 1900 جنيها للأردب .

مؤكداً على ضرورة تقديم كافة التسهيلات اللازمة للمزارعين أثناء عملية التوريد والإلتزام بصرف كافة مستحقاتهم وتوفير مناخ تنافسي لجذب المزارعين لتوريد أكبر كمية ممكنة من المحصول وتجاوز المستهدف هذا العام.

كما وجه سكرتير عام محافظة البحيرة ،بضرورة التحقق من جودة الأقماح الموردة ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع، مؤكداً على المتابعة المستمرة لموسم حصاد القمح بمدن ومراكز المحافظة وأعمال التوريد للتأكد من جاهزية الشون والصوامع والبالغة 37 شونة بطاقة استعابية 681608 لاستيعاب الكميات المتوقع توريدها هذا العام .

يأتي ذلك فى إطار المتابعة المستمرة للتأكد من جاهزية الصوامع والشون وسعتها التخزينية لإستقبال الكميات المنزرعة من القمح بنطاق المحافظة.

وأعرب عدد من المزارعين بمختلف قري محافظة البحيرة ، عن غضبهم الشديد من تحديد سعر توريد القمح هذا العام مقابل 2000جنيها فقط للأردب الواحد ، وطالبوا بضرورة زيادة قيمة التوريد ، بعد الإرتفاع الشديد بجميع مستلزمات الإنتاج منذ بدء موسم الزراعة ، سواء من تجهيز الحقول للزراعة ، أو الأسمدة الزراعية وكذلك السولار اللازم لري الزراعات عبر ماكينات الري ، بالإضافة إلي إرتفاع أجور العمالة الزراعية ، وأنه من الضروري رفع قيمة التوريد لتحقيق امش ربح.