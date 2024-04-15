رئيس الادارة المركزية الازهرية يفقد امتحانات طلاب صفوف النقل بالاسكندرية

تفقد اليوم الاثنين الدكتور عبد العزيز ابو خزيمة رئيس الادارة المركزية لمنطقة الاسكندرية الازهرية لجان اختبارات المهام الأدائية لصفوف النقل العليا الرابع والخامس والسادس الابتدائي. يرافقه إسماعيل العوامي مدير الامتحانات، شملت معهدي فتيات محرم وجمال زين الدين الابتدائيين، التابعة لإدارة شرق التعليمية الأزهرية.

وقال «أبوخزيمة»، إن المهام الأدائية هي أنشطة تقيس مدى اكتساب التلاميذ للمهارات، التي تم التدريب عليها في المواد الدراسية خلال الفصل الدراسي الثاني، مشيرًا إلى أنه بدأت أنشطة المهام الأدائية للفصل الدراسي الثاني، للعام الدراسي 2023/ 2024، اليوم الاثنين، بأنشطة (اللغة العربية، والتربية الدينية، والرياضيات)، وتستمر لثلاثة أيام، لتنتهي يوم الأربعاء الموافق 17/ 4/ 2024، بأنشطة (تكنولوجيا المعلومات، واللغة الإنجليزية).

اعتمد الدكتور محمد الضوينى، وكيل الازهر الشريف، جدول امتحانات الفصل الدراسى الثانى 2023-2024 لسنوات النقل بمراحلها المختلفة، والشهادات الابتدائية والاعدادية والثانوية الأزهرية والبعوث الإسلامية.

وقال الشيخ عبدالعزيز أبوخزيمة، رئيس الادارة المركزية لمنطقة الاسكندرية الأزهرية، أن المنطقة استعدت لامتحانات النقل للمرحلتين الابتدائية والاعدادية للعام الدراسى الحالى، واستقبال الطلاب .،

كان قطاع المعاهد الأزهرية أصدر عددا من التعليمات الخاصة بالمضبوطات أثناء انعقاد لجان النقل أو الشهادات، واكدت ان طالب المضبوط بجهاز موبايل أثناء الامتحان يتم تحرير محضر غش للطالب بعد الضبط مباشرة، ويستكمل الطالب امتحان المادة حتى نهاية زمن اللجنة، ويحظر طرده من اللجنة قبل انتهائه من الإجابة، وإقراره بالواقعة والتوقيع على محضر الغش.

فى حالة اتصال الجهاز بالإنترنت والتأكد من نشر ورفع صور أوراق الأسئلة على مواقع التواصل الاجتماعى يحظر تسليم الطالب جهاز الهاتف، ويتم التحفظ عليه مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية فى هذا الصدد من قبل عضو الشئون القانونية بالمنطقة.

يحرر محضر الغش والإخلال من ثلاث نسخ ويرسل الأصل والحرز المضبوط مع الطالب إلى فرع الشئون القانونية بالمنطقة التابعة لها اللجنة، وعدم إرساله إلى لجنة النظام والمراقبة، وعلى رئيس اللجنة التأكد بنفسه من تسليم المحضر إلى فرع الشئون القانونية.