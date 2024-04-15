محافظ بني سويف يتابع أعمال وحدة السكان بالمحافظة في  مواجهة الزيادة السكانية

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف مستجدات والجهود المبذولة فى ملف القضية السكانية ودور وحدة السكان والمشرف عليها بلال حبش نائب المحافظ , ضمن خطة المحافظة لمتابعة دور منسقي وحدات السكان على مستوي مراكز المدن والمديريات الخدمية والمجالس القومية .

وفى اطار اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال هذه المرحلة بالقضية السكانية والعمل على الحد من زيادتها المتنامية على أرض الواقع وفقاً لرؤية مصر 2030 والتي تساهم في تحقيق التنمية المستدامة ومن أجل النهوض بالخصائص السكانية كالتعليم، والصحة، وتوفير فرص العمل، وتحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة، ورفع الوعي الثقافي لديها، بالإضافة إلى تنظيم معدلات النمو السكاني، وبالمتابعة المستمرة من وحدة السكان المركزية بالوزارة برئاسة الدكتورة . فاطمة الزهراء جيل في تنفيذ مشروع الاستجابة المحلية للقضية السكانية في جميع المحافظات .

وتتفيذا لتوجيهات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف يشرف السيد الأستاذ بلال حبش نائب السيد المحافظ بتنفيذ حزمة من الجهود والمبادرات لتعزيز سبل التعاون بين كافة الجهات المعنية والمعاونة لخدمة القضية السكانية وإيجاد حلول لتحدياتها، ورفع الوعي القومي بها. حيث شهدت الفنرة الماضية تنفيذ حزمة من الجهود التالية، حيث يتابع تنفيذ ذلك أ. محمد سيد البحيري مدير وحدة السكان بديوان عام المحافظة

ففي مركز ومدينة بني سويف بدعم من هاني الجويلي رئيس الوحدة المحلية للمركز وللمدينة وبمتابعة رانيا محمد سمير مديرة وحدة السكان بالوحدة المحلية وبالتعاون مع الازهر والاوقاف والكنيسة , والتعاون المشترك بين اعضاء اللجنة التنسيقية والمتابعة للسكان بالوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف قام المجلس القومي للمرأة بعمل ندوة في الوحدة الصحية بكل من ابني بيتك والوحدة الصحيه بتل الناروز التابعة للوحدة المحلية لبياض العرب بعمل ندوتين الاولي/ عن اضرار الزواج المبكر والندوة الثانية/ عن حقوق الطفل في منظور تنظيم الاسرة عدد المنتفعين 60حيث تم التحدث عن حقوق الطفل في منظور تنظيم الاسرة وأن التباعد بين الولادات يؤدي الي استطاعة الام الاهتمام بطفلها وتم التحدث في الندوة الثانية عن اضرار الزواج المبكر النفسيه والصحية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية .

وفى مركز ومدينة الواسطي..بدعم من حمادة راضي رئيس مجلس المدينة وبمتابعة أحمد ابو زيد مدير وحدة السكان بالمركز والمدينة تم عمل ندوة في وحدة قمن العروس عن تنظيم الاسرة بحضور الشيخ سيد رمضان مسؤل الاوقاف والدكتورة سالي احمد جمال مديرة وحدة السكان بقريو قمتن العروس ومنسق وحدة السكان بالقرية ، وفى مركز ومدينة الفشن... بدعم من محمد بكري رئيس الوحدة المحلية ، وبمتابعة أشرف صبحي مدير وحدة السكان بالمركز والمدينة حيث تم عمل برنامج تدريبي لريادة الاعمال بالتعاون مع المجلس القومي للمرأه حيث دار التدريب علي تمكين السيدات في القرية علي الفصل بين الاحتياجات والرغبات ووسائل الادخار المختلفة المختلفة وكذالك تمكين سيدات القرية من اقامت مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر وكان عدد المستفدين 27سيدة .

وفى مركز ومدينة سمسطا .. بدعم من نشأت معبد رئيس مجلس ومدينة سمسطا وبمتابعة أميمة أحمد مديرة وحدة السكان بالمركز والمدينة وبالتنسيق مع الجهات المعنية الادارة التعليمية والادارة الصحية وادارة الاوقاف حيث تم عقد ندوة تثقيفية لعدد 60طالبة بمدرسة بدهل الاعدادية عن النظافة الشخصية تضمن الحفاظ علي صحة الجسم ، وفي مركز ومدينة اهناسيا.. بدعم من الأستاذ ناصر سيف النصر رئيس مجلس ومدينة اهناسيا وبمتابعة ناهد شعبان مديرة وحدة السكان بالمركز والمدينة تم التنسيق مع مسؤل اعداد القوافل الطبية بتنفيذ قافلة طبية بقرية الانصار مركز اهناسيا من 7عيادات في تخصصات الباطنة والاطفال والجلدية و الجراحة و النساء وتنظيم الاسرة والاسنان حيث تم الكشف علي 1198مريض وصرف علاج لهم بالمجان.

-وفى مركز ناصر.. بدعم من علي يوسف رئيس مجلس ومدينة ناصروبمتابعة محفوظ حسين مدير وحدة السكان بالمركز والمدينة حيث قامت الوحدة المحلية بقرية اشمنت باستضافة قافلة وزارة الصحة ضمن مبادرة رئيس الجمهورية (100يوم صحة واستفاد من المبادرة 150مواطن ومواطنة، وفي مركز ومدينة ببا بدعم من مدحت صلاح رئيس مجلس ومدينة ببا وبمتابعة محمد إبراهيم مدير وحدة السكان بالمركز والمدينة حيث تم عقد ندوة بمدرسة أبو بكر النزلاوى بملاحية حسن سليم بحضور الشيخ محمد سعيد منطقة وعظ بنى سويف وتحدث عن خطورة المشكلة السكانية وختان الإناث.

وفى مديرية الرزاعة .. بدعم من المهندس عماد جنجن ومتابعة المهندسة سحر سيد أحمد مديرة وحدة السكان بمدرية الزراعة وفي اطار مبادرة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي يتم تنفيذ برنامج المهارات الحياتية للمراة الريفية (مبادرة بنت الريف ) لتكثيف الأنشطة الارشادية للمرأة الريفية كما تم عقد ندوة بقرية قاي مركز اهناسيا لعدد25 سيدة ريفية عن الصحة الانجابية والسن المناسب للزواج واهمية الفحص الطبي قبل الزواج ومتابعة الحمل والتغذية السليمة اثناء الحمل واهمية الرضاعة الطبيعية ووسائل تنظيم الاسرة .

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