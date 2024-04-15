مدير عام تعليمية نجع حمادي يزور المدرسة الثانوية الخاصة

زار عفت محمد وزيري مدير عام إدارة نجع حمادي التعليمية شمال محافظة قنا، اليوم الاثنين، مدرسة نجع حمادي الثانوية الخاصة، يرافقه عصام محمد خلف مدير التعليم الخاص، و عنتر حسن عبد اللاه مدير المتابعة وتقويم الأداء، ومحمد فتحي المرواني رئيس قسم العلاقات العامة والإعلام، وذلك للوقوف على مدي جاهزية المدرسة لانطلاق امتحانات الفصل الدراسي الثاني.

واطلع مدير عام الإدارة، علي السجلات المدرسية، وسجلات 5 سلوك، وسجلات إعداد المعلمين والمعلمات، و استعلم عن موقف تسليم جهاز ( التابلت ) لطلاب الصف الأول الثانوي بالمدرسة.

وأكد مدير عام الإدارة، علي نبيل محمد عبد الحميد مدير المدرسة، وجمال القاضي وكيل المدرسة، علي التواصل المستمر مع الإدارة التعليمية، بشأن ما يطرأ من أية موضوعات تمس العملية التعليمية بالمدرسة، مشيرا إلى أن الإدارة التعليمية بنجع حمادي، لن تدخر جهدا في تقديم الحلول المناسبة لما يطرأ علي العملية التعليمية بالمدرسة.

من ناحية أخرى، عقد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اجتماعا موسعا لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات تطوير كورنيش وكوبري دشنا، ونفق فرشوط ومجزر دشنا، وكذا تنسيق العمل لبدء العمل في انشاء مسار محور دشنا - الوقف الجديد، بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ ، وحسام حمودة السكرتير العام للمحافظة ، وعلاء شاكر مدير وحدة تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ، واللواء سامح البدراوي مدير عام الاسكان ، والمهندس كمال الجمل وكيل وزارة الري بقنا ، والمهندس وليد ابوالعباس مدير عام ادارة التخطيط العمراني ، وزكريا قزمان مدير ادارة التخطيط ، وياسر حمادى رئيس مركز قفط ، وعبداللاه خبير رئيس مركز دشنا ، وعزت قناوي رئيس مركز فرشوط ، وعدد من القيادت التنفيذية بالمحافظة .

ومن جانبه قال محافظ قنا، أنه تم اخذ الموافقات الفنية لانشاء كوبري دشنا و جاري البدء في تنفيذ مسار محور (دشنا – الوقف) بطول 8 كم يبدأ من الطريق الصحراوى الغربى وينتهى بالطريق الزراعى الشرقى، مشيرًا إلى أن الكوبرى الرئيسى للمحور على النيل سوف يأتي بطول ٦٥٠ م تقريبا بتكلفة مالية بلغت 8 مليون جنيه .

واضاف الداودي، بأنه تم اعتماد خطة تطوير كورنيش دشنا حيث تم الطرح عن طريق حماية النيل، كما أنه سيتم استكمال إنشاء نفق أسفل السكة الحديد بفرشوط يربط نجع خيربة الشرقي بالغربي بعرض 3 متر وطول 20 متر بقرية الكوم الأحمر، فضلا أنه تم الطرح والترسية لمجزر دشنا وجاري تسلم الموقع للتنفيذ .

وشدد "الداودي" خلال الاجتماع على سرعة تنفيذ المشروعات المدرجة بالخطة بالمراكز والمدن والمديريات الخدمية طبقا للجداول الزمنية المقررة والتأكد من الإلتزام بالمواصفات الفنية وفقًا للجودة المطلوبة مع رفع معدلات الأداء للاستفادة من المبالغ المرصودة ودخول المشروعات الخدمة لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين، مع إعداد تقارير دورية بما تم تنفيذه في الخطة، مشيرًا إلى ضرورة تكاتف جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، والتنسيق فيما بينها لتذليل كافة التحديات التى تواجه تنفيذ المشروعات ذات النفع العام لتحسين مستوى الخدمات العامة المقدمة للمواطنين ، حتى يشعر المواطن بالتغيير نحو حياة أفضل .