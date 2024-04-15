انطلاق امتحانات المهام الأدائية بالمعاهد الأزهرية



قام الشيخ ممدوح عبدالجواد، رئيس الادارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية اليوم بتفقد عدد من المعاهد الأزهرية لمتابعة سير أعمال امتحانات المهام الأدائية لتلاميذ المرحلة الابتدائية ( الصف الرابع، والخامس، والسادس الابتدائي)، وذلك في يومها الأول بإدارة أبوصوير التعليمية.

حيث قام عبد الجواد بتفقد معهد عمر بن الخطاب الابتدائي النموذجي، ومعهد على أبو حسين الابتدائي، و معهد فتيات على أبو حسين الإعدادي.

وقد أدى الطلاب الامتحان في مواد (اللغة العربية، والتربية الدينية، والرياضيات)، وحرِص عبد الجواد على التأكد من عدم وجود شكاوى؛ موجهًا بتوفير سبل الهدوء والراحة للتلاميذ لأداء الامتحانات بشكل جيد.



وتنطلق صباح السبت المقبل امتحانات نهاية العام الدراسي 2023\2024 لسنوات النقل بالمرحلتين الإبتدائية والإعدادية بالمعاهد الأزهرية بمحافظة الإسماعيلية حيث تم رفع درجة الاستعدادات القصوى لبدء موسم امتحانات نهاية العام الدراسي.

وتنطلق امتحانات الصفين الرابع والخامس الابتدائي والصفين الاول والثاني الاعدادي في 20 ابريل الجاري وتستمر حتى 27 ابريل .

و تبدأ امتحانات نهاية العام الدراسي للصفين الاول والثاني الثانوي في 28 ابريل المقبل وتنتهي في 9 مايو المقبل .فيما تنطلق امتحانات الشهادتين الابتدائيةوالاعدادية في 15 مايو المقبل وتنتهي في 22 مايو من نفس الشهر .

وتبدأ امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية في اول يونيو وتنتهي في 15 يوليو المقبل لشعبتي العلمي والأدبي.

ويعد قطاع المعاهد الأزهرية هو أحد قطاعات الأزهر الشريف، أنشأ طبقًا لقانون رقم 103 لسنة 1961 وهو عبارة عن مجموعة مدارس تشمل جميع مراحل التعليم قبل الجامعي (رياض أطفال، ابتدائي، إعدادي، وثانوي)، تمثل البوابة الوحيدة للالتحاق جامعة الأزهر وفروعها، ويدرس فيها مناهج وزارة التربية والتعليم المصرية إضافة لعلوم الدين الإسلامي وهي المواد الشرعية، وللمعاهد مبان مستقلة أو ملحقة بالمساجد في نمط معماري يختلف عن المدارس الحكومية، حيث يُراعى النموذج المعماري الإسلامي التراثي، ويتجاوز عدد المعاهد الأزهرية لأكثر من عشرة الآف معهد في مختلف أنحاء مصر