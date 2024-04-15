الأرصاد الجوية تحذر: حالة من عدم الاستقرار

كشف الدكتور محمود القياتى عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الساعات المقبلة، مشددًا على أنه من المتوقع أن يكون هناك حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية بعد 72 ساعة من الآن.

بيان عاجل من هيئة الأرصاد الجوية:

وأوضح “القياتي"، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة “المحور”، أنه بداية من يوم الأربعاء ستشهد البلاد ارتفاعات في درجات الحرارة وسيكون معها عواصف ترابية ورملية، مؤكدًا أن درجة الحرارة ستصل لـ 35 درجة، وبداية من يوم الخميس ستنخفض درجات الحرارة وتصل لـ 29 درجة.

ونوه بإن البلاد تتأثر بكتل هوائية جنوبية وهي المسببة لـ ارتفاع في درجات الحرارة، مع وجود مرتفع جوي يمنع وجود السحب، مؤكدًا أن هناك دول مجاورة تتأثر بمنخفضات جوية، وهناك أمطار شديدة، ولكن في مصر هناك ارتفاع في درجات الحرارة.



وأشار إلى أن البلاد مستمرة في استقرار الأحوال الجوية، وأن درجة الحرارة تكون بين الـ 30 و الـ 35، ببعض مناطق الصعيد.

وتابع: "بداية من الأربعاء المقبل سيكون ذروة الارتفاع في درجات الحرارة.. درجة الحرارة يوم الأربعاء بالقاهرة ستصل لـ 35 خلال فترة النهار".

الأرصاد تكشف تفاصيل درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع



يوم الثلاثاء 16 أبريل 2024 من المتوقع أن تشهد حالة الطقس شبورة مائية قد تكون كثيفة أحيانا من 4 إلى 8 صباحا تقريبا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وتنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

يوم الأربعاء: تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد؛ تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة على فترات متقطعة.

الخميس والجمعة 18 و19 أبريل 2024: قد تشهد نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

يوم السبت 20 أبريل 2024: تشهد حالة الطقس نشاط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

