الكاتبة ريم بسيونى تناقش روايتها «ماريو وأبو العباس» فى مكتبة الإسكندرية

تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال مركز دراسات الإسكندرية وحضارة البحر المتوسط بقطاع البحث الأكاديمى ندوة بعنوان «ماريو وأبو العباس» تقديم د. ريم بسيوني؛ الكاتبة والروائية وأستاذ اللغويات بالجامعة الأمريكية، ويحاورها أ.د عماد خليل؛ المشرف على مركز دراسات الإسكندرية وحضارة البحر المتوسط بمكتبة الإسكندرية، وذلك يوم الخميس 18 إبريل 2024، الساعة الخامسة مساءً بمكتبة الإسكندرية، مركز المؤتمرات، قاعة الوفود. والحضور متاح للجمهور حتى اكتمال سعة القاعة.

تناقش الندوة رواية «ماريو وأبو العباس» التى تتناول العلاقة التى جمعت بين المعمارى الإيطالى ماريو روسي، وإبداعه فى مجال العمارة الإسلامية فى مصر، وبين المتصوف أبو العباس المرسى والعلاقة التى نشأت بينهما على الرغم من القرون الفاصلة، إلى جانب الرحلة التى خاضها المرسى أبو العباس من مرسية بالأندلس إلى تونس ومن تونس لمصر، والرحلة اللى خاضها ماريو روسى من إيطاليا لمصر، والظروف والأحداث المحلية والعالمية التى وقعت خلال فترة حياة كل منهما.

ريم بسيوني، كاتبة وروائية وأستاذة فى الجامعة الأمريكية، ولدت فى الإسكندرية. من أشهر أعمالها الأدبية القطائع ثلاثية ابن طولون، الحلوانى ثلاثية الفاطميين، وسبيل الغارق الطريق إلى البحر. حصلت على عدد من الجوائز منها جائزة الدولة للتفوق عن مجمل أعمالها، وجائزة أحسن عمل مترجم فى الولايات المتحدة الأمريكية عن روايتها «بائع الفستق» وجائزة نجيب محفوظ للأدب من المجلس الأعلى للثقافة عن روايتها «أولاد الناس ثلاثية المماليك»، كما فازت مؤخرًا بجائزة الشيخ زايد للكتاب فى فرع الآداب 2024 عن رواية «الحلوانى.. ثلاثية الفاطميين».