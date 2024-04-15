رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والنقل البحري: 2100 شاب من أذكى شباب العالم يشاركون في مسابقة ICPC

قال الدكتور إسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، إن مسابقة ICPC تعد أكبر وأهم حدث على مستوى العالم مؤكدًا أن مسابقة برمجة للجامعات أهم مسابقة على مستوى العالم.

وأضاف عبدالغفار خلال مؤتمر صحفي أن المسابقة يشارك فيها 2100 شاب من أذكى شباب العالم في محافظة الأقصر، مشيرًا إلى أن تلك الشباب قادر على حل مشاكل كبيرة بذكائه الكبير.

وتابع رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، أن مصر زاخرة بالشباب وأن المسابقة التي تقام يشارك فيها شباب الجامعات.

وأكد أن تنظيم مصر واستضافة المسابقة تعكس قدرة مصر على تنظيم مثل هذه الأحداث الكبرى في ظل التحديات الراهنة بالمنطقة، مشيرًا إلى أن الدورة الماضية كانت في شرم الشيخ والحالية في الأقصر حتى يعانق التاريخ والحضارة المستقبل.

وأشار عبدالغفار إلى أن الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري تنظم المسابقة بسواعد أبنائها الشباب دون الاستعانة بأي شركة تنظيم.

تستضيف البطولة ما يقرب من 2500 فرد من 111 دولة منهم طلاب وأعضاء هيئة تدريس ورؤساء جامعات، بالإضافة إلى رؤساء كبريات الشركات الصناعية للبرمجة العالمية مثل هواوى وميكروسوفت وجيتبرينز.

وخلال فترة البطولة وما بعدها سيتم تنظيم العديد من الرحلات السياحية الترفيهية والثقافية للمشاركين، بالإضافة إلى تنظيم زيارات للمزارات السياحية المختلفة، والتى سيترتب عليها الترويج للشركات السياحية بمختلف قطاعاتها وشركات الطيران.



تعد مسابقة The Internation Collegiat Programming Contest (ICPC) أكبر وأقدم مسابقة برمجة للجامعات على مستوى العالم ويتم أقامتها منذ عام 1977 ومقرها الرئيسي في ولاية تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية.

ويشارك فيها كل عام ما يقرب من 75 ألف طالب وطالبة من 111 دولة مختلفة، وتتم التصفيات على عدة مراحل للوصول إلى التصفيات النهائية. وتم أختيار أفضل 300 فريق من 20 ألف فريق مشارك هذا العام.

من جانبه قال رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري الأستاذ الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج أن دعم ورعاية القيادة السياسية لاستضافة مصر هذه المسابقة يعكس مدى الاهتمام بالعنصر البشري وبناء الإنسان وتنافس العقول.

وأكد “عبد الغفار” حرص الأكاديمية دائمًا على الاهتمام مثل هذه المسابقات مشيرًا إلى أنها تعد فرصة رائعة لتبادل الخبرات بين طلاب الجامعات من مختلف العالم، وتعزيز التعاون العلمي والتكنولوجي بين هذه الدول. وتهتم بتطوير مهاراتهم في البرمجة.

وأوضح أن مسابقة ICPC تعد أكبر وأقدم مسابقة برمجة للجامعات على مستوى العالم، حيث تقام منذ عام 1977 ومقرها الرئيسي في ولاية تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية ويشارك فيها كل عام ما يقرب من 75 ألف طالب وطالبة من 111 دولة مختلفة وتتم التصفيات على عدة مراحل للوصول إلى التصفيات النهائية. وتم اختيار أفضل 300 فريق من 20 ألف فريق مشارك هذا العام.

وأضاف رئيس الأكاديمية أن النسخة الحالية من البطولة هى الأكبر من نوعها من حيث الحضور إذ تشهد مشاركة ما يقرب من 2500 فرد من 111 دولة، من طلاب وأعضاء هيئة تدريس وميكروسوفت وجيتبرينز، ورؤساء جامعات، ورؤساء كبريات الشركات الصناعية للبرمجة العالمية مثل هواوي.

ووجه الشكر والعرفان الى الرئيس عبدالفتاح السيسي على دعمه الكبير للشباب وحرصه على تنميتهم في شتى المجالات.

ومن المقرر أن يقام حفل افتتاح البطولة فى معبد الأقصر على يقام الختام في معبد حتشبسوت بحضور نخبة من قيادات التكنولوجيا والبرمجة في العالم.