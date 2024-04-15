جمهورية الكونغو الديمقراطية.. خبراء الأمراض المعدية ينسقون جهودهم لمكافحة جدري

اجتمع ما يقرب من 250 خبيرا في كينشاسا، جمهورية الكونغو الديمقراطية تحت رعاية منظمة الصحة العالمية وأفريقيا (CDC)، لوضع استراتيجيات لوقف انتشار هذا المرض في المنطقة الأفريقية.

جمهورية الكونغو الديمقراطية

في استجابة متضافرة للتهديد المتزايد لفيروس جدري، المعروف أيضا باسم جدري، تحشد أفريقيا جهودها لتعزيز استجابتها، والوضع ينذر بالخطر، حيث تم الإبلاغ عن أكثر من 92000 حالة بشرية في أكثر من 110 بلدان. في عام 2023 ، كانت جمهورية الكونغو الديمقراطية واحدة من أكثر البلدان تضررا ، حيث سجلت 14,600 حالة و 654 حالة وفاة.

قال البروفيسور جان جاك مويمبي، عالم الفيروسات الشهير والمكتشف المشارك لفيروس الإيبولا، فإن إلحاح الوضع واضح: "في الآونة الأخيرة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، لاحظنا لأول مرة انتقالا جنسيا ل MPOX، وبالتالي إذا أخذنا هذا الانتقال الجنسي بين الجنسين، فإننا نأخذ شدة، ونأخذ انتشار المرض، وتتأثر كل مقاطعة تقريبا، إنها حالة طوارئ صحية عامة".

وفي كفاحهم ضد الوباء، تعهد الخبراء بتنسيق جهودهم في مجال التشخيص وتحسين المختبرات وبحوث اللقاحات.

ويشدد الدكتور نغاشي نغونغو، رئيس الموظفين ورئيس المكتب التنفيذي لمراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في أفريقيا، على الحاجة إلى: "تسهيل تعزيز القدرة على التأهب والاستجابة للتخفيف من تأثير الجدري في أفريقيا وخارجها، وتعزيز المراقبة الفعالة، والقدرات المختبرية الوطنية، والاستجابة السريعة للأوبئة، والمشاركة مع المجتمعات المتضررة".

وتلتزم المنظمة أيضا بدعم هذه الجهود من خلال تعزيز القدرة على الترصد والإبلاغ عن المخاطر والمشاركة المجتمعية.

وتقول الدكتورة ماتشيديسو مويتي، المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لأفريقيا: "سنعمل على العديد من جوانب الموضوع. سنبدأ على المستوى المحلي والوطني والعالمي. نحن هناك وسنعمل مع الحكومات لدفع هذه الأجندة إلى الأمام".

كل يوم مهم في مكافحة Mpox ، وهناك حاجة ملحة لتحسين فعالية الاستجابة لهذا الوباء، لهذا السبب قرر وزراء الصحة في 12 دولة أفريقية العمل معا لوضع خطة عمل لمكافحة Mpox.

وتتضمن الخطة تدابير لمنع انتشار المرض واكتشافه ومكافحته، وحماية السكان الأفارقة وضمان مستقبل أكثر أمانا ومرونة للجميع.

أعلنت وزارة الصحة في الكونغو، تسجيل أول حالات إصابة بالفيروس في عدة مناطق، في مؤشر على كيفية انتشار المرض في أنحاء أفريقيا منذ تأكيد انتقال المرض لأول مرة في القارة العام الماضي.

الجدري هو فيروس ينشأ في الحيوانات البرية ويقفز أحيانا إلى الناس ، الذين يمكنهم نشره للآخرين، كان الفيروس يعرف سابقا باسم جدري القرود ، لأنه شوهد لأول مرة في القرود البحثية.

وقالت منظمة الصحة العالمية في نوفمبر تشرين الثاني، إنها أكدت انتقال العدوى عن طريق الاتصال الجنسي في الكونجو المجاورة للمرة الأولى.

وحذر علماء أفارقة من أن هذا قد يجعل من الصعب احتواء المرض.

ونشرت وزارة الصحة في جمهورية الكونغو، تقريرها ، وقال التقرير إنه تم إبلاغ الوزارة بنحو 43 حالة، بما في ذلك تسع من أصل 12 إدارة في البلاد، ولم تصدر الحكومة أي تعليق آخر على المنشور، الذي لم يوزع رسميا على وسائل الإعلام، ويبدو أنه كان مخصصا للاستخدام الداخلي.

أصبح الجدري محور اهتمام عالمي خلال تفشي دولي في عام 2022 شهد انتشار المرض إلى أكثر من 100 دولة ، بشكل رئيسي عن طريق الجنس بين الرجال المثليين أو ثنائيي الجنس.

كان الجدري متوطنا في أجزاء من وسط وغرب إفريقيا منذ عقود ، لكن معظم الحالات تضمنت عدوى من القوارض ، مما حد من انتشار المرض.

أعلنت منظمة الصحة العالمية تفشي المرض حالة طوارئ عالمية وكان هناك أكثر من 90,000 حالة حتى الآن.

وفي الكونغو، حيث تم تأكيد انتقال العدوى جنسيا لأول مرة، تتبع الفيروس أكثر من 12,500 حالة إصابة و580 حالة وفاة، وهو أكبر تفش له على الإطلاق.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد حذرت في وقت سابق من أن انتقال العدوى عن طريق الاتصال الجنسي قد يعني انتشار المرض في أجزاء أخرى من القارة.

في أفريقيا ، من المحتمل أن تكون الأرقام أقل من الواقع ، كما يقول الخبراء ، لأن مرافق الاختبار محدودة وقد يتجنب الضحايا التقدم بسبب التحيز والقوانين الصارمة التي تستهدف مجتمعات LGBTQ +.

في حين أن تفشي mpox دفع حملات التطعيم الجماعية في أوروبا وأمريكا الشمالية ، في أفريقيا لا توجد مثل هذه الخطط.