البدء فى تنفيذ 5 مشروعات بمركزي دشنا وفرشوط شمال قنا

قال محافظ قنا اللواء أشرف الداودي، إنه تم الحصول على الموافقات الفنية لإنشاء كوبري دشنا وجاري البدء في تنفيذ مسار محور (دشنا – الوقف) بطول 8 كم يبدأ من الطريق الصحراوى الغربى وينتهى بالطريق الزراعى الشرقى.

وبيّن المحافظ، أن الكوبرى الرئيسى للمحور على النيل سوف يأتي بطول ٦٥٠ م تقريبا بتكلفة مالية بلغت 8 ملايين جنيه.

وعقد المحافظ، اليوم الاثنين، اجتماعًا موسعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لـ 5 مشروعات تطوير كورنيش وكوبري دشنا، ونفق فرشوط ومجزر دشنا، وكذا تنسيق العمل لبدء العمل في إنشاء مسار محور دشنا - الوقف الجديد.

الاجتماع

وأضاف المحافظ، أنه تم اعتماد خطة تطوير كورنيش دشنا حيث تم الطرح عن طريق حماية النيل، كما أنه سيتم استكمال إنشاء نفق أسفل السكة الحديد بفرشوط يربط نجع خيربة الشرقي بالغربي بعرض 3 أمتار وطول 20 مترًا بقرية الكوم الأحمر، فضلًا عن أنه تم الطرح والترسية لمجزر دشنا وجار تسلم الموقع للتنفيذ.

توجيهات المحافظ:

وشدد المحافظ، خلال الاجتماع على سرعة تنفيذ المشروعات المدرجة بالخطة بالمراكز والمدن والمديريات الخدمية طبقا للجداول الزمنية المقررة.

والتأكد من الالتزام بالمواصفات الفنية وفقًا للجودة المطلوبة مع رفع معدلات الأداء للاستفادة من المبالغ المرصودة ودخول المشروعات الخدمة لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين، مع إعداد تقارير دورية بما تم تنفيذه في الخطة.

ونبه المحافظ، إلى ضرورة تكاتف جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، والتنسيق فيما بينها لتذليل كافة التحديات التى تواجه تنفيذ المشروعات ذات النفع العام لتحسين مستوى الخدمات العامة المقدمة للمواطنين، حتى يشعر المواطن بالتغيير نحو حياة أفضل.

حضور الاجتماع:

حضر الاجتماع، الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، وحسام حمودة السكرتير العام للمحافظة، وعلاء شاكر مدير وحدة تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، واللواء سامح البدراوي مدير عام الإسكان.

والمهندس كمال الجمل وكيل وزارة الري بقنا، والمهندس وليد أبوالعباس مدير عام إدارة التخطيط العمراني، وزكريا قزمان مدير إدارة التخطيط، وياسر حمادى رئيس مركز قفط.

وعبداللاه خبير رئيس مركز دشنا، وعزت قناوي رئيس مركز فرشوط، وعدد من القيادت التنفيذية بالمحافظة.

ويأتي اجتماع المحافظ، اليوم الاثنين، ليكون أول نشاط له عقب إجازة عيد الفطرالمبارك.