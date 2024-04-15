تفاصيل الاجتماع الفني لنصف نهائي السوبر الإفريقي لكرة اليد

عُقد الاجتماع الفني لنصف نهائي بطولة السوبر الأفريقي لكرة اليد «رجال وسيدات» في أحد الفنادق بمدينة وهران؛ للاتفاق على كافة الترتيبات والإجراءات التنظيمية الخاصة بالبطولة.

حضر الاجتماع من الأهلي هاني النجدي المدير الإداري للفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالنادي، ومحمد أبو زيد إداري الفريق، ومحمد سليمان إداري فريق «السيدات».

وتم الاتفاق على انطلاق عمليات الإحماء قبل المباراة بساعة واحدة، مع تطبيق جميع قواعد اللعب الدولية المتعارف عليها خلال اللقاء.

ومن المقرر أن يرتدي فريق رجال يد الأهلي القميص الأحمر والشورت الأسود، ويرتدي حارس المرمى اللون الأسود بالكامل أمام فريق بي إم سي الكونغولي في نصف نهائي بطولة السوبر الإفريقي.

كما يرتدي «سيدات يد الأهلي» القميص الأحمر والشورت الأسود في مواجهة بترو أتلتيكو الأنجولي بنصف نهائي السوبر الإفريقي والتي تقام على صالة المركب الأوليمبي بمدينة وهران، في الساعة الخامسة مساءً.

وتم أيضا الاتفاق خلال الاجتماع على اللجوء للوقت الإضافي إذا انتهت أي مباراة بالتعادل، وفي حال التعادل في الوقت الإضافي يتم اللجوء للرميات الجزائية من مسافة الـ٧ أمتار.

الأهلي يلتقي الفتح المغربي في بطولة إفريقيا للكرة الطائرة

يلتقي الفريق الأول لكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي مع نظيره الفتح المغربي، اليوم الاثنين، ضمن منافسات المجموعة الأولى من دور المجموعات بالبطولة الإفريقية للأندية التي تقام في ضيافة النادي.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في الخامسة مساء اليوم على صالة الأمير عبدالله الفيصل بمقر الجزيرة، ويسعى الأهلي بقيادة الإسباني فيرناندو مونيوز المدير الفني لمواصلة الانتصارات في البطولة.

وكان فريق رجال طائرة الأهلي قد فاز على جرين تيم الكونغولي بنتيجة 3-0 في المباراة الماضية.

وأسفرت قرعة البطولة عن تواجد الأهلي بالمجموعة الأولى إلى جانب فرق: الإسمنت الإثيوبي والعدالة ‏الكيني وجرين تيم الكونغولي والفتح المغربي.‏

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