عاجل
هولندا تلغي رحلاتها لتل أبيب اليوم
الإثنين 15 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

إستقرار الأحوال الجوية بالبحيرة اليوم الإثنين

طقس البحيرة
طقس البحيرة

تسود حالة من الإستقرار في الأحوال الجوية ، بمدن وقري محافظة البحيرة اليوم الإثنين الموافق 15 من شهر أبريل ، مع طقس مائل للحرارة نهارا ، بارد ليلا علي كافة أنحاء المحافظة ، حيث تبلغ درجة الحرارة العظمي 31درجة مئوية والصغري 13درجة مئوية ، وتبلغ نسبة الرطوبة 34% ، مع إختفاء السحب المنخفضة والمتوسطة وسطوع الشمس بشكل دائم ، ووجود رياح خفيفة إلي معتدلة تتراوح سرعتها مابين 20 إلي 21كم/ساعة ، مثيرة للرمال والأتربة علي كفاة الانحاء ، مما يؤثر علي معدل الرؤية للسائقين أثناء قيادتهم للسيارات ، سواء في الطرق السريعة التي تربط المحافظة بالمحافظات المجاورة مثل الطريقان الزراعي والصحراوي أو الطريق الدولي الساحلي ، أو الطرق الفرعية التي تربط مدن وقري المحافظة .

ويسير العمل داخل بوغاز رشيد بشكل طبيعي من حيث دخول وخروج المراكب بعد هدوء الامواج في البحر المتوسط .

وفي ميناء الصيد بالمعدية تواجدت أعداد كبيرة من الصيادين منذ الصباح الباكر تمهيدا لبدء عملهم فيصيد الأسماك من البحر المتوسط ، سواء من خلال رحلات صيد اليوم الواحد عبر المراكب الصغيرة ، أو رحلات الصيد الطويلة التي تستمر عدة أيام من خلال المراكب الكبيرة المجهزة لذلك .

وفي قري المحافظة يواصل المزارعين حصاد المحاصيل الزراعية ، سواء الخضروات  مثل البطاطس والبصل والبسلة ، أو الفاكهة مثل البرتقال وليوسفي والفراولة .كما يقوم المزارعين بري الحقول عبر ماكينات الري ، بعد توقف سقوط الأمطار منذ فترة طويلة . 

الجريدة الورقية