إستقرار الأحوال الجوية بالبحيرة اليوم الإثنين

تسود حالة من الإستقرار في الأحوال الجوية ، بمدن وقري محافظة البحيرة اليوم الإثنين الموافق 15 من شهر أبريل ، مع طقس مائل للحرارة نهارا ، بارد ليلا علي كافة أنحاء المحافظة ، حيث تبلغ درجة الحرارة العظمي 31درجة مئوية والصغري 13درجة مئوية ، وتبلغ نسبة الرطوبة 34% ، مع إختفاء السحب المنخفضة والمتوسطة وسطوع الشمس بشكل دائم ، ووجود رياح خفيفة إلي معتدلة تتراوح سرعتها مابين 20 إلي 21كم/ساعة ، مثيرة للرمال والأتربة علي كفاة الانحاء ، مما يؤثر علي معدل الرؤية للسائقين أثناء قيادتهم للسيارات ، سواء في الطرق السريعة التي تربط المحافظة بالمحافظات المجاورة مثل الطريقان الزراعي والصحراوي أو الطريق الدولي الساحلي ، أو الطرق الفرعية التي تربط مدن وقري المحافظة .

ويسير العمل داخل بوغاز رشيد بشكل طبيعي من حيث دخول وخروج المراكب بعد هدوء الامواج في البحر المتوسط .

وفي ميناء الصيد بالمعدية تواجدت أعداد كبيرة من الصيادين منذ الصباح الباكر تمهيدا لبدء عملهم فيصيد الأسماك من البحر المتوسط ، سواء من خلال رحلات صيد اليوم الواحد عبر المراكب الصغيرة ، أو رحلات الصيد الطويلة التي تستمر عدة أيام من خلال المراكب الكبيرة المجهزة لذلك .

وفي قري المحافظة يواصل المزارعين حصاد المحاصيل الزراعية ، سواء الخضروات مثل البطاطس والبصل والبسلة ، أو الفاكهة مثل البرتقال وليوسفي والفراولة .كما يقوم المزارعين بري الحقول عبر ماكينات الري ، بعد توقف سقوط الأمطار منذ فترة طويلة .