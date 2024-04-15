تراجع أعداد الشركات الناشئة في الهند

صدر مؤشر يونيكورن العالمي 2024 التابع لمعهد هورون للأبحاث، وهو تصنيف للشركات الناشئة في العالم التي تأسست في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. للسياق، فإن Unicorns هي في الأساس شركات ناشئة تبلغ قيمتها مليار دولار على الأقل ولم يتم إدراجها بعد في البورصة العامة. تأتي شركات اليونيكورن في العالم من 53 دولة، مقارنة بـ 48 في العام الماضي، وتنتشر في 291 مدينة، مقارنة بـ 271. وتصدرت الولايات المتحدة التصنيف بـ 703 شركات يونيكورن، تليها الصين بـ 340.





تقييم Byju يشهد أكبر انخفاض على مستوى العالم



وفقًا للتقرير، كانت شركة Byjus الرائدة في مجال تكنولوجيا التعليم المضطربة هي أكبر شركة يونيكورن تخرج من القائمة على مستوى العالم من حيث القيمة. وقد تم حذف شركة Byju's، التي بلغت قيمتها أكثر من 22 مليار دولار في العام الماضي، من القائمة، مما يعني أن قيمتها أقل من مليار دولار في الوقت الحاضر. وقال التقرير إن شركة Byju's التي تأسست عام 2008 فقدت مكانتها المرغوبة حيث أعادت هيكلة العمليات وخفضت التكاليف بعد زيادة الخسائر، مضيفًا أن "شركة يونيكورن السابقة أخطأت هدف إيراداتها للسنة المالية المنتهية في مارس من العام الماضي وتعمل على حل مشكلة الدولار الأمريكي". 1.2 مليار دين".

قال رئيس مجلس إدارة Hurun Report وكبير الباحثين روبرت هوجويرف عن Byjus إن بعض الشركات الناشئة تفشل بالفعل وتحظى باهتمام إعلامي كبير في هذه العملية، لكنه أضاف أن مثل هذه الشركات حيوية للاقتصاد.

الهند تشهد تراجعًا في أعداد شركات يونيكورن الناشئة



للمرة الأولى منذ سنوات عديدة، شهدت الهند انخفاضًا في عدد شركات يونيكورن الناشئة من 68 إلى 67، وفقًا لمؤشر هورون العالمي يونيكورن. في عام 2024، أضافت الولايات المتحدة 70 وحيد القرن جديدًا، وأضافت الصين 56 وحيد القرن جديدًا، وأضافت بقية العالم 45 وحيد القرن جديدًا. وشهدت الولايات المتحدة والصين أيضًا أكبر عدد من المتسربين، حيث توقفت 21 و11 شركة عن كونها شركات وحيدة القرن.

يسلط التقرير أيضًا الضوء على ظهور شركات يونيكورن جديدة في مختلف القطاعات والمناطق، حيث تعد التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي وبلوكتشين والطاقة الجديدة هي القطاعات الأسرع نموًا هذا العام، وتتصدر التكنولوجيا المالية المجموعة.

وفقًا للتقرير الصادر عن معهد هورون للأبحاث، احتلت الهند المركز الثالث عالميًا مع 67 شركة، بقيادة شركة Swiggy الناشئة للتوصيل عند الطلب ومنصة الرياضات الخيالية Dream11 بقيمة 8 مليارات دولار لكل منهما، وRazorpay بقيمة 7.5 مليار دولار.

وقال التقرير: "أحد العوامل هو أن المؤسسين الهنود أنتجوا شركات وحيدة القرن في الخارج أكثر من أي دولة أخرى، حيث شاركوا في تأسيس 109 شركات وحيدة القرن خارج الهند مقارنة بـ 67 فقط في الهند". ومن بين شركات يونيكورن التي تأسست خارج الهند، كانت جميعها بشكل ملحوظ في الولايات المتحدة (95)، بقيادة منطقة الخليج، وأربعة في المملكة المتحدة، وثلاثة في سنغافورة، واثنتان في ألمانيا، حسبما ذكر المؤشر.