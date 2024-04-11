وزير التنمية المحلية يوجه بمتابعة حالة الاستعداد في كل القطاعات الخدمية حتي نهاية إجازة عيد الفطر

تلقي اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، تقريرا من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة حول متابعة تطورات الوضع بالمحافظات خلال اليوم الأول والثاني لإجازة عيد الفطر المبارك.

وأشار تقرير غرفة العمليات إلي قيام المحافظين بمتابعة أجواء احتفال المواطنين بعيد الفطر عبر مراكز السيطرة الموحدة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة للعمل على سلامة وراحة المواطنين وأسرهم وتقديم كل التسهيلات اللازمة لهم.

كما أوضح تقرير غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة إلي الإقبال الكبير من المواطنين وأسرهم من مختلف الأعمار بالمحافظات على الحدائق العامة والمتنزهات والملاهي في مختلف المدن والقري وذلك وسط هدوء واستقرار الحالة العامة.

كما أوضح تقرير غرفة العمليات إلى قيام المحافظين بجولات ميدانية في مناطق مختلفة وبعض المنشآت العامة لمتابعة توافد المواطنين والأسر على الحدائق والمتنزهات والشواطئ والمستشفيات ودور الأيتام والمسنين لمشاركة المواطنين فرحتهم احتفالاً بعيد الفطر المبارك.

وأضاف التقرير أنه تم رصد عدد من حالات البناء المخالف والتعدي علي الأراضي الزراعية لمحاولة استغلال إجازة عيد الفطر حيث تمت ازالتها في المهد بالتنسيق مع الجهات المعنية بالمحافظات و اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

ووجه وزير التنمية المحلية باستمرار متابعة غرفة العمليات بالوزارة في متابعة الوضع بالمحافظات بالتعاون مع غرف العمليات الرئيسية بالمحافظات علي مدار اليوم خلال أيام العيد والتنسيق مع غرفة العمليات المركزية في مجلس الوزراء في حالة أي أحداث طارئة.

كما وجه اللواء هشام آمنة الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بالاستمرار في رفع درجة الاستعداد في كافة القطاعات الخدمية حتي نهاية إجازة عيد الفطر المبارك وتكثيف حملات رفع الإشغالات والنظافة العامة بالشوارع والميادين الفرعية والرئيسية وإزالة أي تعديات علي حرم الطريق العام وكذا التواجد المستمر لرؤساء المدن والأحياء والقيادات التنفيذية في الشارع للعمل علي راحة المواطنين وسلامتهم .

كما أشار وزير التنمية المحلية، إلي أن مبادرة " صوتك مسموع " التابعة للوزارة تتلقي أي شكاوى من المواطنين خلال أيام العيد على وسائل المبادرة، مشيرا إلى تلقي المبادرة عدد من الشكاوي خاصة بالنظافة والبناء المخالف والتعديات علي الأراضي الزراعية وتم التواصل مع المحافظات.