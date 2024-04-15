طقس الفيوم حار نهارًا مائل للبرودة ليلًا

تشهد محافظة الفيوم، اليوم الإثنين الموافق 15 أبريل، طقسًا حارًا نهارًا مائلًا للبرودة ليلًا، مع استمرار نشاط الرياح الخفيفة، على أنحاء المحافظة كافة.

ويسود المحافظة طقس مائل للبرودة ليلًا، خصوصًا في الساعات الأخيرة من الليل التى تشهد انخفاضًا في درجات الحرارة، مع استمرار الشبورة على الطرق الزراعية والسريعة.

استمرار نشاط الرياح الخفيفة والشبورة على الطرق الزراعية بالفيوم:

أشار البيان الصادر من الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى أن الأجواء سوف تشهد استمرار نشاط الرياح الخفيفة على أنحاء المحافظة، باستثناء بعض الأوقات التي تشهد نشاط الرياح بسرعة تبلغ نحو 25 كيلو مترًا في الساعة، ويكون اتجاهها شمالية غربية، وذلك تزامنًا مع سطوع الشمس طوال ساعات النهار، ويمثل هذا الطقس أجواء مناسبة نهارًا لممارسة الرياضات المائية التي اعتاد الزائرون على ممارستها بشواطئ بحيرة قارون ووادي الريان والبحيرة المسحورة، وسط سطوع الشمس وتشمل الألعاب البحرية وركوب الخيول والجمال والأنشطة الشاطئية.

ونصحت الهيئة المواطنين الذين تتطلب أعمالهم النزول ليلًا، أو خلال ساعات الصباح الباكر، بعدم تخفيف ملابسهم وضرورة ارتداء الملابس المناسبة، خصوصًا في المناطق المكشوفة، نظرًا لانخفاض درجات الحرارة خلال هذه الأوقات وعدم الانخداع بدرجات الحرارة نهارًا، مع التنبيه على قائدي السيارات بتوخي الحذر صباحًا بسبب الشبورة الكثيفة على الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية.

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن درجات الحرارة، اليوم الإثنين، على محافظة الفيوم، تبلغ 30 درجة للعظمي نهارًا، بينما تبلغ الصغرى 15 درجة مئوية ليلًا وحتى ساعات الصباح، التي تشهد أجواءً مائلة البرودة.

وأفاد خبراء الطقس أن درجات الحرارة سوف تشهد ارتفاعًا ملحوظًا خلال الأيام المقبلة، مع استمرار نشاط الرياح الخفيفة التي قد تكون مثيرة للرمال والأتربة في بعض المناطق، بينما تبقى درجات الحرارة منخفضة ليلًا وخلال ساعات الصباح الباكر، وهي الأوقات التي تشهد أجواءً مائلة للبرودة، مع انتشار السحب المتوسطة نهارًا، وبقاء الطقس حارًا نهارًا مائلًا للبرودة ليلًا، واستمرار نشاط الرياح، خصوصًا في المناطق الصحراوية، وخلال هذه الفترة يميل الطقس إلى البرودة في آخر الليل، كما تتكون الشبورة الكثيفة صباحًا على الطرق الزراعية القريبة من المسطحات المائية، ويساعد نشاط الرياح والغطاء السحابي على تلطيف الأجواء والإحساس بانخفاض طفيف في درجات الحرارة خلال ساعات النهار، بالإضافة إلى انخفاض درجات الحرارة ليلًا ليصبح الطقس حارًا نهارًا مائلًا للبرودة ليلًا على أنحاء المحافظة كافة.